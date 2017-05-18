منتخبات «دولية فزاّع» في «متحف الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

استقبل متحف الاتحاد في جميرا، نجوم المنتخبات المشاركة في بطولة بطولة فزاّع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النادي الأهلي.

وقامت اللجنة المنظمة باصطحاب المنتخبات المشاركة في البطولة لزيارة المتحف، وإطلاعهم على التاريخ العريق للدولة المرتبط بالواقع الحضاري المتطور، حيث استمتع اللاعبون بالشرح المفصل والتقاط الصورة التذكارية.وأبدى اللاعبون إعجابهم بالتصميم الخارجي للمبنى الذي يبدو على شكل ورقة، تمثل الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1971، إلى جانب سبعة أعمدة، تمثل الأقلام التي استخدمت في التوقيع على الاتفاقية، في حين أتت ألوان العلم لتصبغ هوية المتحف.

وتحدث ماجد العصيمي، قائلا: قمنا بإضافة العديد من النشاطات المرافقة للوفود، عبر وضع أماكن لممارسة ألعاب الشطرنج والبلياردو، وتخصيص ركن شعبي وثقافي، كما أعلنا عن هذه الرحلة إلى متحف الاتحاد لتبدي الوفود المشاركة رغبتها بزيارة المتحف والتعرف على تاريخنا، وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية لبطولات فزاّع، التي تمد جسور المعرفة بين أصحاب الهمم من كافة دول العالم، والتعرف على دولة الإمارات ذات التاريخ العريق.