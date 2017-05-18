العين يواجه الأهلي .. وبني ياس يتحدى النصر

أسامة أحمد(دبي)

ينطلق اليوم الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث تستضيف صالة الجزيرة في السابعة والربع لقاء العين مع الأهلي، بينما يلتقي بصالة العين فريقا بني ياس والنصر.

وأكملت الفرق الأربعة كافة استعداداتها لخوض تحدي «مربع ذهب» الكأس الغالية من أجل الوصول إلى منصة تتويج آخر ألقاب الموسم، بعد أن عملت الأجهزة الفنية على وضعت معادلاتها حتى تكون موزونة في الدور قبل النهائي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية من منطلق أنه يكشف عن هوية طرفي نهائي المسابقة الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل.

وكان «الزعيم» نجح في الاحتفاظ بدرع الدوري في «دار الزين»، ويسعى من أجل تحقيق «الثنائية»، بعد النتائج الإيجابية التي حصل عليها في الدوري، حيث لم يخسر في المرحلة التمهيدية الأولى للدورين الأولى والثاني و«البلاي أوف» سوى مباراة واحدة أمام الشباب ليواصل مسيرة النجاح في الكأس الغالية.

وتأهل «الزعيم» إلى «مربع الذهب» بعد فوزه على الجزيرة 3/‏ صفر لينجح في العودة من«زعبيل» إلى «دار الزين» بالعديد من المكاسب، مواصلة مشوار تألقه هذا الموسم، خصوصا أن الفريق نجح في الاحتفاظ بدرع الدوري عن جدارة واستحقاق ويسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموحه بعد تخطيه عقبة «فخر أبوظبي» في النهائي المبكر.

وعلى صعيد المعسكر الأهلاوي، نجح «الفرسان» في التأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي، بعد عبور الأصفر الوصلاوي بنتيجة 3/‏ صفر بعد مباراة جاءت شكلاً ومضموناً لصالح «الفرسان» بقيادة مدربه المواطن خالد الجسمي بعد أن اختلف أداء «الأحمر» شكلاً ومضموناً عن الدوري، والذي حل فيه في المرتبة الأخيرة، ويسعى الفريق لمواصلة مفاجآته وتخطي «الزعيم».

وعلى صعيد استعدادات «السماوي»، رفع لاعبوه شعار التحدي بعد تخطي الشباب «حامل اللقب» 3/‏2 بعد مثيرة في أشواطها الخمسة مما كان له المردود الإيجابي على الفنيات لينجح بني ياس في تحويل تأخره 2/‏1 إلى فوز 3/‏2 بعد مباراة ماراثونية ليبتسم الشوط الخامس والفاصل لبني ياس، والذي أهله للتواجد مع الأربعة الكبار في الكأس الغالية، بينما ودع «الجوارح» المنافسة عبر بوابة «التمهيدي الثاني».

أما «العميد»، فخدمته القرعة بالتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ويسعى لترك بصمة في المسابقة من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد غياب، خصوصاً أن شركة النصر للألعاب الرياضية تتطلع لتحقيق ذلك وفق النهج المرسوم.