درع دوري السيدات في الطريق للجزيرة

دبي (الاتحاد)

أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلاً على الجولة الأخيرة لدوري السيدات، وتم تبديل مباراتي اليوم والغد، حيث يلتقي اليوم الشباب مع الجزيرة في الثانية والنصف ظهرا بصالة الجوارح، على أن يختتم الدوري غداً بمواجهة تجمع الجزيرة والفريق الدولي، «دي أي اتش سي»، وقد حسمت سيدات فخر أبوظبي اللقب مبكرا لتحتفظ به للعام الثاني على التوالي.

ويقوم اتحاد اليد بتتويج الجزيرة بالدرع عقب مباراة الغد، خاصة أن فخر أبوظبي سيطر على البطولة التي يشارك فيها 3 فرق فقط، وفاز الجزيرة على الفريق الدولي 26-12 وعلى الشباب 51-4 في الذهاب، فيما خسر الشباب أمام الفريق الدولي 17-27، وطبقاً لمشاركة الفريق الدولي يحصل الجزيرة والشباب من المواجهة معه على نقطة واحدة، وهو ما يعني أن الجزيرة يتصدر القمة برصيد 4 نقاط، يليه الشباب بنقطتين، وفي حال فوز الجوارح يرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحصل الجزيرة على نقطة الخسارة، وتكفي الجزيرة نقطة الفريق الدولي في المباراة الأخيرة لحسم اللقب.

وأكدت شيخه الظنحاني، كابتن فريق الجزيرة أن اللاعبات سيبذلن كل طاقتهن للحفاظ على اللقب وغير مسموح التهاون مع أي فريق، وعدم النظر للنتائج السابقة واكتساح الجزيرة للفرق الأخرى، وسيستمر عطاء الفريق للحظة الأخيرة، وتوجهت بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة للألعاب الأخرى وإلى عوض هويشل مشرف كرة اليد بالنادي على الدعم والمساندة.

ووجه محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة النادي الشكر إلى الجهات الحكومية التي تعمل وتدرس بهن اللاعبات على التعاون والتشجيع وتفهم طبيعة المشاركات والبطولات النسائية.