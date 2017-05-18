مدرسة خليفة بن زايد تحلق بالمركز الأول للبنين بـ 13 ميدالية

أمين الدوبلي ( أبوظبي)

اختتمت أمس منافسات بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس، التي خصص يومها الثاني للبنين من 9 إلى 17 سنة، وشارك فيه 745 لاعباً من 57 مدرسة على مستوى مدارس مجلس أبوظبي للتعليم، بواقع 315 لاعباً من 26 مدرسة في أبوظبي، و342 لاعباً من 21 مدرسة من العين، و88 لاعباً من 10 مدارس في الظفرة. وتوجت مدرسة التفوق بالمركز الأول في نزالات المرحلة الثانية للأعمار من 9 إلى 14 سنة، برصيد 9 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات، وحلت مدرسة سلطان بن زايد في المركز الثاني برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، و5 برونزيات، فيما جاءت مدرسة القدرة في المركز الثالث برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات. وفي نزالات المرحلة الثالثة للأعمار من 14 إلى 17 سنة حلقت مدرسة خليفة بن زايد بالمركز الأول برصيد 5 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات، وحلت في المركز الثاني مدرسة الاتحاد برصيد 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، وجاءت مدرسة المقام في المركز الثالث برصيد ذهبيتين و5 فضيات و6 برونزيات. حضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وناصر الظاهري مدير الأنشطة في مجلس أبوظبي للتعليم، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز سبورت الرياضية، ومحمد المرزوقي مدير التسويق والاتصال في اتحاد الجو جيتسو، وعدد كبير من المدربين والحكام والمشرفين على اللعبة في المدارس.

واقتصر الهاشمي في تصريحاته على التأكيد بأنه سيتم إطلاق مفاجأة مدوية في مؤتمر صحفي موسع الأسبوع المقبل، وشكر مجلس أبوظبي للتعليم وشركة بالمز سبورت على ما يقدمانه، مؤكداً أنهم من يستحقون أن يتحدثوا اليوم بعد هذا التنظيم المميز، وتلك البطولة الناجحة.

من جانبه أكد ناصر خميس، مدير الأنشطة في مجلس أبوظبي للتعليم، أن بطولة أبوظبي الوطنية لجو جيتسو المدارس، هي أفضل ختام لأنشطة الموسم الرياضي للجو جيتسو في المدارس، والذي يقام في إطار برنامج الجو جيتسو المدرسي، وأن من يشارك في البطولة، سواء من بنات أو بنين، هم خلاصة أكثر من 50 ألف طالب في المدارس، يتم انتقاؤهم بعناية من خلال التصفيات للتأهل للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأضاف: ثبت بالدراسات العالمية وبالأرقام والإحصاءات أن الجو جيتسو تقود الطالب إلى التفوق الدراسي، بدليل أننا ننتقي بعد نهاية كل عام دراسي 250 طالباً من المتميزين دراسياً نوفدهم في بعثات خارجية، للمشاركة في دورات للغة الإنجليزية والتعليم الأكاديمي، وفي الأعوام الأخيرة وجدنا أن معظم من ننتقيهم يمارسون لعبة الجو جيتسو.