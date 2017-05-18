شرطة دبي تطلق مبادرة رياضية مجتمعية

دبي (وام)
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية موجهة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه تتضمن منافسات في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكيت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم تقام طوال فترة شهور الصيف في مختلف المناطق والأحياء السكينة ذات الكثافة السكانية العالية بدبي من 29 مايو الجاري وحتى 31 مايو 2018 وفق 4 مراحل زمنية متفرقة.
جاء الإعلان خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وترأسه اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية والخاصة في دبي وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمبادرة.
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وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن المبادرة تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تتضمنها إلى تعزيز أواصر الصداقة والتلاقي بين أبناء المناطق والأحياء السكنية في دبي من مختلف الجنسيات والفئات وفي مقدمتهم أصحاب الهمم وتنظيم منافسات تجمعهم وتسهم في تنمية مواهبهم الرياضية ولياقتهم البدنية وتكون مصدرا لسعادتهم وتزويدهم بالطاقة الإيجابية باعتبار الرياضة مصدر السعادة والطاقة الإيجابية.
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وشكر المري المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشارك في دعم تنظيم هذه المبادرة التي تضاف إلى العديد من المبادرات من أجل سعادة ورفاهية وانسجام أفراد المجتمع حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل الوطن وأفراد المجتمع.