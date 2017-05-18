شرطة دبي تطلق مبادرة رياضية مجتمعية

دبي (وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية موجهة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه تتضمن منافسات في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكيت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم تقام طوال فترة شهور الصيف في مختلف المناطق والأحياء السكينة ذات الكثافة السكانية العالية بدبي من 29 مايو الجاري وحتى 31 مايو 2018 وفق 4 مراحل زمنية متفرقة.

جاء الإعلان خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وترأسه اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية والخاصة في دبي وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي والعميد محمد راشد بن صريع نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والشؤون الإدارية والرقابة والعقيد عبدالمنعم المداوي نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي وسعيد الطاير المدير العام بالإنابة لهيئة تنمية المجتمع، ومحمد المطيوعي مساعد مدير عام بلدية دبي، والدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان من هيئة الصحة بدبي ومشعل جلفار من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومحمد علي الفردان من مؤسسة دبي للإعلام ومحمد سالم من شبكة الإذاعة العربية.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن المبادرة تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تتضمنها إلى تعزيز أواصر الصداقة والتلاقي بين أبناء المناطق والأحياء السكنية في دبي من مختلف الجنسيات والفئات وفي مقدمتهم أصحاب الهمم وتنظيم منافسات تجمعهم وتسهم في تنمية مواهبهم الرياضية ولياقتهم البدنية وتكون مصدرا لسعادتهم وتزويدهم بالطاقة الإيجابية باعتبار الرياضة مصدر السعادة والطاقة الإيجابية.

وأضاف: برنامج الدورة لا يقتصر على تنظيم منافسات رياضية وحسب بل سيتضمن برامج ثقافية ومحاضرات توعية للشباب تسهم في صقل شخصيتهم ومحافظتهم على تعاليم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا الأصيلة وسيكون الجميع فائزا من خلال تكوين علاقات اجتماعية جديدة والتلاقي في أجواء صحية والاهتمام بحالتهم البدنية والتنافس بروح رياضية.

وشكر المري المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشارك في دعم تنظيم هذه المبادرة التي تضاف إلى العديد من المبادرات من أجل سعادة ورفاهية وانسجام أفراد المجتمع حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل الوطن وأفراد المجتمع.