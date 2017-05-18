«كلنا شرطة المجتمعي» سباق دراجات للرجال والسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

يقام في السادسة من صباح اليوم سباق كلنا شرطة المجتمعي للدراجات، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لمسافة 64 كلم للرجال والسيدات.

ويشمل السباق الذي سينطلق من كورنيش أبوظبي، مروراً بجسر الشيخ خليفة بن زايد باتجاه جزيرة ياس والعودة بنفس الاتجاه، عدة فئات من بينها (المفتوحة، النخبة، المواطنين، الشباب، الأساتذة)، كما تتضمن جميع السباقات حضوراً لفئة الفتيات والسيدات.

ويشهد السباق تنظيم مهرجان «كلنا شرطة للدراجات» بمشاركة منتسبي شرطة أبوظبي بوحداتها كافة، إلى جانب عموم فئات المجتمع وذلك لمسافة 16 كلم، بأهداف إعلاء شعار كلنا شرطة من قبل الجميع.

ويأتي السباق ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي الداعمة لرفع مستوى الثقافة الرياضية ودعم المبادرات الوطنية الهادفة لترسيخ الثقافة الشرطية في صفوف فئات المجتمع، والعمل على تبني نمط حياة صحي مثالي يركز على أهمية ودور الرياضة في حياة أفراد المجتمع.

وقال خالد القبيسي مدير مشروع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي: حريصون على مواصلة أجندتنا الداعمة للفعاليات الرياضية المجتمعية، استمراراً لنهج المجلس وشركائه لتحقيق بيئة رياضية تخدم جميع فئات المجتمع.

وأضاف: سباق كلنا شرطة المجتمعي للدراجات، وفي ظل التنسيق والتعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، سيكون إحدى الفعاليات التي ستشهد مشاركة كبيرة ومميزة من جانب منتسبي الشرطة وأفراد المجتمع تحت شعار كلنا شرطة، متمنياً أن يحقق السباق أهدافه ودوره في تنمية الرياضة المجتمعية في أبوظبي.