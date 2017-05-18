«سماك داون» تجمع النجوم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم فعاليات بطولة «سماك داون»، وسط مشاركة المصنفين الأوائل على العالم، على ملاعب التنس الشاطئي في نادي هيلتونيا على كورنيش أبوظبي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وتنظيم شركة ليد رايت سبورت.

وتقام البطولة استمراراً لنجاح المواسم الأربعة السابقة من سلسلة بطولات التنس الشاطئي في الإمارات، حيث تختتم ليد رايت سبورت موسم 2016-2017 بطولة السماك داون الـ 23 التي سيشارك فيها 60 لاعباً من 11 دولة هي الإمارات، إيطاليا، سوريا، مصر، لبنان، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، الأردن، رومانيا، أميركا، سيتوزعون على فرق (زوجي الرجال، زوجي مختلط، زوجي ناشئين).

ويشارك في البطولة المصنفان الإيطاليان ميكائيل كابالتي ولوكا كارلي، ومجموعة كبيرة من اللاعبين المصنفين، وسط أجواء يتوقع أن تسودها المنافسة والإثارة، حيث تقام البطولة ليوم واحد من نظام دوري المجموعات بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، وصولاً إلى الدور الثاني، ثم إلى قبل النهائي، فالنهائي.

من جانبه، قدم موفق الأمين مدير البطولة الشكر للجهات المعنية على تذليل العقبات كافة، مؤكداً استعداد ملاعب التنس الشاطئي في نادي هيلتونيا لاستضافة الجولة.

وقال: نأمل بتقديم نسخة استثنائية في أبوظبي مع تزايد الاهتمام باللعبة وانتشارها في منطقة الخليج، وخصوصاً في الإمارات، وقد تمت دعوة اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم لضمان انتشار هذه اللعبة بالشكل الصحيح، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع فيما يتعلق بالأمور التنظيمية.