ولي عهد الشارقة: نفخر بإنجازات منتسبي «الثقة للمعاقين»

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أن إمارة الشارقة بادرت ومنذ عقود عدة على دعم وتذليل العقبات كافة أمام أصحاب الهمم، بما يساهم في تمكينهم من الحقوق كافة، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم بوفد الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، يرافقهم الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة النادي والمسؤولين.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى الجهود التي بذلتها إمارة الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم في المواقع الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والرياضية كافة.

وأعرب سموه عن فخره بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم من منتسبي نادي الثقة للمعاقين في الميادين الرياضية الإقليمية والدولية، وغيرها من الميادين الحكومية والاجتماعية التي تشهد بكفاءة وتميز ذوي الإعاقة.

وتبادل سموه مع وفد الاتحاد الدولي الأحاديث المشتركة حول القطاع الرياضي لأصحاب الهمم والتطور الملحوظ في مختلف الألعاب الرياضية وسبل دعمها والرقي بمنظومتها.

وثمن الوفد جهود إمارة الشارقة الرائدة في دعم أصحاب الهمم، والمستوى الكبير الذي وصل إليه أبطال نادي الثقة للمعاقين، والإنجازات التي تحققت في مختلف الرياضات، كما قدم الوفد شكره إلى سمو ولي عهد الشارقة على إتاحة الفرصة لهم للقاء سموه ودعمه المتواصل لأصحاب الهمم في إمارة الشارقة.‏‫