تحدي القدرة «أبوظبي - مدريد - بروكسل» ينطلق لمسافة 160 كم

عصام السيد (مدريد)

تنطلق فجر اليوم فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل» للتحدي للقدرة، الذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد لمدة ثلاثة أيام، برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، وترجمة للنجاح الذي حققه، والسمعة العالمية التي اكتسبها، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

يذكر أن رعاية المهرجان لتلك البطولة تأتي انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة، والقدرة خاصة على المستوى العالمي، للارتقاء بتلك الرياضات وتوسيع قاعدة سباقات القدرة في العالم.

ويتضمن المهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو «أم الإمارات» للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتألف المهرجان من خمسة سباقات للقدرة، تتضمن كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، وكأس ملك إسبانيا للقدرة لمسافة 120 كلم، وكأس الناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، بالإضافة إلى سباقين لمسافة 80 كلم (نجمة واحدة)، وجميعها تقام بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.