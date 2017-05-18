تحدي القدرة «أبوظبي - مدريد - بروكسل» ينطلق لمسافة 160 كم

عصام السيد (مدريد)
تنطلق فجر اليوم فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل» للتحدي للقدرة، الذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد لمدة ثلاثة أيام، برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، وترجمة للنجاح الذي حققه، والسمعة العالمية التي اكتسبها، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.
يذكر أن رعاية المهرجان لتلك البطولة تأتي انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة، والقدرة خاصة على المستوى العالمي، للارتقاء بتلك الرياضات وتوسيع قاعدة سباقات القدرة في العالم.
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ويتألف المهرجان من خمسة سباقات للقدرة، تتضمن كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، وكأس ملك إسبانيا للقدرة لمسافة 120 كلم، وكأس الناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، بالإضافة إلى سباقين لمسافة 80 كلم (نجمة واحدة)، وجميعها تقام بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
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