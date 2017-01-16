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سيطرة ألمانية على الدورة 12 لسباق التحمل المثير

«هيربيرث بورشه» بطل «هانكوك 24 ساعة»
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تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

فاز فريق هيربيرث موتورسبورت، المشارك بسيارة بورشه 911 المعدلة بمواصفات 991 بورشه جي تي3 آر، بلقب الدورة 12 من سباق هانكوك 24 ساعة دبي، وذلك بعد قطع 578 لفة حول مسار غران بري البالغ طوله 5.39كم.

وبقيادة كل من «دانيل أليمان، رالف بون، روبرت ريناور، ألفريد ريناور وبريندون هارتلي»، تمكن الفريق من قطع خط النهاية أولا في السباق الذي أقيم على مدار 24 ساعة واختتم تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الأول.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوج فيها سائق «هيربيرث موتورسبورت» براندون هارتلي بلقب لسباق تحمل، فقد فاز بلقب بطولة العالم للتحمل «فيا 2015»، إلا أن فوز الفريق بهذا اللقب في دبي أوتودروم يحمل في طياته خصوصية عالية.

وقال هارتلي: لقد كانت تجربة عظيمة! أول سباق لي على متن سيارة جي تي، أول سباق لي بسيارة 911، وأول فوز لي في سباق 24 ساعة تحمل. سيارة عظيمة وفريق أعظم وأداء جماعي رائع.

وحظيت الفرق والسيارات الألمانية بنتائج عظيمة في السباق، حيث سيطرت الفرق الألمانية على منصة التتويج في حين سيطرت المركبات الألمانية على المراكز الثمانية الأولى، وسط تفوق لعلامة بورشه، وفاز فريق هيربيرث موتورسبورت (911) بالمركز الأول، في حين ذهب المركز الثاني لصالح فريق «مانثي ريسينج» ويقود فيه كل من «اوتو كلوز، سفين مولر، ماتيو كايرولي، وجوشين كرمباخ». ... المزيد
     
 

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