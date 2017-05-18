«كهرباء الشارقة» تحصد جائزة الحكومة الإلكترونية الخضراء

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة أفضل جهة حكومية في مجال تقنية المعلومات الخضراء التي تقدمها مؤسسة GOV سنوياً إلى الجهات المتميزة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، وذلك تقديراً لجهودها في مجال التحول الإلكتروني لفواتير الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة في بيان أمس، إن الفوز بهذه الجائزة يعتبر دليلاً على نجاح سياسات واستراتيجيات الهيئة الهادفة للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني للفواتير وإلغاء النظام الورقي أسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة وتقديم الخدمات بسرعة.

وأشار إلى أن مشروع «فاتورتي صديقة للبيئة» الذي نفذته الهيئة أوائل العام الحالي يأتي في إطار توجه الدولة بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة إلى تقديم خدمات إلكترونية وذكية والحفاظ على البيئة ونشكر دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة على تعاونها ومساندتها جهود الهيئة في مجال تطبيق أحدث تكنولوجيا ويستفيد منها 450 ألف مشترك في خدمات الهيئة.

وبدورها، قالت المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات، إن فوز الهيئة بهذه الجائزة جاء بعد منافسة مع عدد من الجهات الحكومية وحصدت الهيئة الجائزة نظراً للفوائد التي حققها المشروع للمشتركين، ومنها تلافي أي تأخير قد يحصل من خلال إرسال الفاتورة الورقية بالطريقة التقليدية، كما يمكن للمشترك تصفح الفاتورة والاطلاع على سجل كامل لجميع الفواتير الشهرية، وكذلك المبالغ التي دفعها إلكترونياً، عندما تقتضي الحاجة وعلى مدار الساعة ومن أي مكان في العالم.