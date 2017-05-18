الآفات قد تكبد الزراعة العالمية مليارات الدولارات سنوياً

لندن (رويترز)

قال تقرير أمس، إن انتشار الآفات ومسببات أمراض تضر بحياة النباتات قد تكبد قطاع الزراعة في العالم 540 مليار دولار سنوياً.

وأضاف التقرير، الذي أصدرته مؤسسة رويال بوتانيك جاردنز ومقرها لندن، أن زيادة حركة التجارة والسفر جعلا الحياة النباتية تواجه تهديدات متنامية من آفات ومسببات للأمراض، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن الحيوي.

وقالت كاثي ويليز مديرة العلوم بالمؤسسة، «تشكل النباتات عاملاً مهماً لكل جوانب الحياة على كوكب الأرض، ابتداء من الهواء الذي نتنفسه حتى طعامنا ومحاصيلنا وأدويتنا».

وأضافت، «إذا انتزعت عنصراً ماذا سيحدث لبقية النظام البيئي - كيف سيؤثر ذلك؟». ودرس الباحثون أيضاً السمات التي ستحدد أي أنواع النباتات ستتكيف في مواجهة آثار تغير المناخ.

ووجد التقرير أن النباتات ذات الجذور الأعمق والكثافة الخشبية لديها قدرة أفضل على مواجهة الجفاف، بينما الأغصان الأكثر سمكا والأعشاب الأطول يمكنها التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. وشارك في التقرير 128 باحثاً من 12 دولة.