الصين تحذر من فيروس معلوماتي جديد وتدعو إلى تحديث نظام ويندوز

بكين (أ ف ب)
شجعت الصين مستخدمي «ويندوز» إلى تحديث برامجهم وحماية حواسيبهم من فيروس جديد مرفق بفدية شبيه بدودة «واناكراي» التي اخترقت مئات آلاف الحواسيب حول العالم منذ أسبوع.
وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن اختراق الفيروس الجديد المسمى «وايفيكس» (واي آي دبليو آي اكس) حواسيب في الصين غير أنه انتشر في بلدان أخرى، واستدعى إطلاق شركة «هيمدال سكيوريتي» الدنماركية تحذيراً للمستخدمين.
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وقالت شركة الأمن المعلوماتي «كيهو 360» الصينية: «إن «واناكراي» اخترق مئات آلاف الحواسيب ونحو 30 ألف شركة ومؤسسة صينية».
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وقالت سيفرين ارسين من المركز الفرنسي لدراسات الصين المعاصرة: «إن إعلان بكين عن اكتشاف «وايفيكس» في الخارج يخدم مصالح النظام، لأن «الصين تؤكد منذ زمن أنها ضحية هجمات إلكترونية، في حين أشارت وسائل الإعلام الأجنبية إليها كمصدر لبعض الهجمات»».