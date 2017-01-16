لقب «الدراجات المائية» هدف 70 متسابقاً عالمياً

دبي (الاتحاد)

يرتفع هدير محركات الدراجات المائية مجدداً في شاطئ جميرا 3 يوم السبت المقبل، مع انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية «الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017» والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017.

وعقدت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية اجتماعاً يوم الخميس الماضي، لبحث الترتيبات الخاصة بإقامة السباق والإطلاع على كافة التجهيزات اللازمة لتنظيم السباق بالتنسيق والتشاور مع الجهات الداعمة، بحضور محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مشرف السباقات، وغانم المري مشرف عام السباق، وعبد الله المحيربي رئيس الحكام مسؤول الكورس ومسار السباق.

ورحب محمد عبد الله حارب، بجميع المتسابقين المشاركين في الحدث المرتقب على مياه شاطئ جميرا 3 المفتوح، مبيناً أن سباق دبي يعتبر تظاهرة رياضية بحرية كبيرة بمشاركة ما يصل 70 متسابقاً يسعون جميعهم إلى اعتلاء منصة التتويج وحصد المراكز الأولى في السباق، وحصد المزيد من النقاط لتضاف إلى رصيدهم في لائحة الترتيب العام لبطولة الإمارات 2017 التي انطلقت الأسبوع الماضي من العاصمة أبوظبي.

وأضاف: بطولة الإمارات باتت اليوم من أكبر الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تجمع أبرز نجوم المنطقة والعالم في هذه الرياضة، يتقدمهم أبطال الدولة اللذين لمع نجمهم في سماء الإنجازات في هذا الحدث الكبير، إضافة إلى أبطال العالم من عدة بلدان مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأميركا والنمسا والمجر والدنمارك وروسيا وبولندا والتشيك، إضافة إلى أبطال السعودية وقطر والكويت، لذلك يبقي حرص الاتحاد الإماراتي والأندية البحرية في الدولة على تطويرها وزيادة الاهتمام بها. وأشاد المدير التنفيذي بدعم الدوائر والجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم في إنجاح مختلف الأنشطة والفعاليات ومنها السباق المقبل، مشيداً بدور بلدية دبي «إدارة البيئة في قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية» وقسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام متمثلة في قناة المشاهير دبي الرياضية التي من المنتظر أن تبث السباق على الهواء مباشرة وكذلك أسرة برنامج السردال في قناة ياس الرياضية.

ووجه حارب الدعوة إلى الجمهور الكريم لحضور ومتابعة الحدث الكبير والاستمتاع بالمنافسة على كورس السباق الصغير وفي المسطح المائي الجميل هناك، مبيناً أن الموقع يتيح للجمهور الكريم الاستمتاع بالحدث ومشاهدة السباق في موقع مميز، مثل المسارح ودور العرض على مدار اليوم، حيث ستبدأ محركات الدراجات المائية بالدوران منذ الصباح وحتى الغروب.

الجدير بالذكر أن الحدث المرتقب يقام تحت مظلة اتحاد الرياضات البحرية ويتضمن السباق فترتين، الأولى صباحية وتشمل فئات جالس ستوك مبتدئين وواقف محدود اكسبيرت وجالس ستوك اكسبيرت وواقف محترفين وواقف ناشئين وجالس محترفين، أما الفترة الثانية «المسائية» فتشمل فئات جالس ستوك مبتدئين وواقف محدود اكسبيرت وجالس ستوك اكسبيرت وواقف محترفين وواقف ناشئين وجالس محترفين والحركات الاستعراضية والألواح الطائرة.