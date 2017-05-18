الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس، وذلك بفعل بيع لجني الأرباح في ظل توتر سياسي في الولايات المتحدة. وكان الذهب صعد نحو اثنين في المئة الأربعاء في أكبر زيادة يومية له بالنسبة المئوية منذ يونيو الماضي مع زيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب تقارير بشأن محاولته التدخل في تحقيق اتحادي. وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1258.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لأعلى مستوى منذ أول مايو في وقت سابق من الجلسة عند 1263.03 دولار للأوقية. وظل الذهب مرتفعا على مدار الجلسات الخمس السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب حيث استقرت عند 1258.40 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب استثمارا بديلا في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية. ونزلت الفضة 0.6 في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.75 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 936.90 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 778.40 دولار للأوقية.