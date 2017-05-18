أساسيات الدولار والمؤشرات الأميركية رهن المتغيرات السياسية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن أساسيات الدولار والمؤشرات الأميركية مبنية على منصة قوية، نتيجة النمو اللافت الذي حققه الاقتصاد الأميركي منذ عامين وحتى اليوم، ولكن المتغيرات السياسية التي تحصل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدد مسار الأسواق في الفترة المقبلة، وأي حلول أو بوادر لتراجع التوترات السياسية ستعود بالأسواق إلى مسارها الصعودي السابق.

ولفت التقرير إلى أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة، وتلك المتعلقة بقضية طرد الرئيس الأميركي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصلت إلى مرحلة جدية، من خلال تكليف لجان التحقيق الرئيسة في مجلس الشيوخ والكونغرس، يقرأها المستثمرون والأسواق بسلبية عالية، وهذا ما انعكس على أداء الدولار والمؤشرات كافة.

وقال التقرير: «إن المستثمرين في ظل هذا الواقع الجديد يتطلعون إلى تأثير هذه المتغيرات على برامج ترامب الاقتصادية، والتي تتم دراستها في الكونغرس حالياً، مثل قانون الضرائب وأوباما كير، وأي تأخير في هذه القوانين سينعكس سلباً على أداء الشركات الأميركية التي يفترض أن تكون الرابح الأكبر منها، وعلى هذا الأساس شهد مؤشر داو جونز في الفترة السابقة ارتفاعات تجاوزت 3000 نقطة».

وأوضح التقرير أنه إضافة إلى ضعف الدولار الأميركي، يكتسب اليورو قوة جديدة من الجو الإيجابي في الاتحاد الأوروبي، بعد فوز أيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية، ولقائه مباشرة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتأكيد على قوة الاتحاد الأوروبي، والإعلان عن خريطة طريق جديدة لتعزيز أداء منطقة اليورو، ترتكز على الإصلاحات وإعادة هيكلة الأنظمة.