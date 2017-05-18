اقتصاديون ألمان يدعون لخروج بريطاني تدريجي من الاتحاد الأوروبي

برلين (د ب أ)

أعرب مستشارون اقتصاديون في الحكومة الألمانية عن رأيهم في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي سيكون مجديا.

وأكد المستشارون في خطاب موجه لوزيرة الاقتصاد الاتحادية بريجيته تسيبريز أنه لابد من توفير قواعد للمرحلة الانتقالية بعد العام 2019 حتى يتم إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ولندن.

وأشار إلى أنه يمكن بذلك أن تدخل بريطانيا إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية، وأن تشارك أيضا بشكل مؤقت في السوق الداخلية في إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وذكرت مصادر في المجلس الاستشاري العلمي للوزارة أن ذلك سيوفر ضمانا قانونيا -لاسيما بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وكذلك للبريطانيين في الاتحاد- وسوف «يحول أيضا دون حدوث تدخلات لا داع لها في العلاقات الاقتصادية». وأكدت الوزيرة الاتحادية في برلين أن هناك خريطة طريق واضحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت: «يتعين علينا أولا توضيح القضايا المحورية بشأن الخروج.

وسيمكننا بعد ذلك التحدث عن العلاقات المستقبلية وأية اتفاقات مرحلية محتملة».