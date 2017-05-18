«جنرال موتورز» تسحب «شيفروليه» من الهند وجنوب أفريقيا

نيودلهي (د ب أ)
أعلنت شركة جنرال موتورز أمس الخميس أن سيارات شيفروليه ستسحب تدريجيا من السوق الهندي والجنوب أفريقي في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية.
وقالت الشركة الأميركية لصناعة السيارات إنها ستوقف المبيعات في الهند بحلول نهاية 2017، ولكن منشأة تصنيعها في ولاية ماهاراشترا ستظل مركز تصدير لأسواق المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.
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يشار إلى أن الهند هي أحد أسرع أسواق السيارات نموا في العالم. وفي جنوب أفريقيا، ستحصل إيسوزو على عمليات تصنيع السيارات التجارية الخفيفة الخاصة بجنرال موتورز، وستتوقف الأخيرة عن إنتاج وبيع شيفروليه في السوق المحلي، حسب البيان.
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وقالت الشركة إن القرارات جاءت عقب مراجعات واسعة للعمليات وترمي إلى تركيز رؤوس الأموال والموارد على الفرص التجارية المتوقع أن تدر عائدات أكبر.