«جنرال موتورز» تسحب «شيفروليه» من الهند وجنوب أفريقيا

نيودلهي (د ب أ)

أعلنت شركة جنرال موتورز أمس الخميس أن سيارات شيفروليه ستسحب تدريجيا من السوق الهندي والجنوب أفريقي في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية.

وقالت الشركة الأميركية لصناعة السيارات إنها ستوقف المبيعات في الهند بحلول نهاية 2017، ولكن منشأة تصنيعها في ولاية ماهاراشترا ستظل مركز تصدير لأسواق المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.

وقال ستيفان جاكوبي، رئيس جنرال موتورز الدولية في بيان، «زادت صادراتنا في الهند ثلاثة أضعاف على مدار العام الماضي، وسيظل المضي قدما محور اهتمامنا». وأضاف أن الشركة رأت أن زيادة الاستثمارات المطلوبة لحجم إنتاج شاسع في الهند لن يؤدي إلى مركز قيادي أو ربحية على المدى الطويل في البلاد.

يشار إلى أن الهند هي أحد أسرع أسواق السيارات نموا في العالم. وفي جنوب أفريقيا، ستحصل إيسوزو على عمليات تصنيع السيارات التجارية الخفيفة الخاصة بجنرال موتورز، وستتوقف الأخيرة عن إنتاج وبيع شيفروليه في السوق المحلي، حسب البيان.

وسيتم تعزيز المقر الإقليمي لجنرال موتورز في سنغافورة وسيتولى المسؤولية عن الأعمال والأسواق الإقليمية بما فيها أستراليا والهند.

وقالت الشركة إن القرارات جاءت عقب مراجعات واسعة للعمليات وترمي إلى تركيز رؤوس الأموال والموارد على الفرص التجارية المتوقع أن تدر عائدات أكبر.