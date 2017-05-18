الأسهم الأوروبية إلى تراجع واليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف

لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس بفعل استمرار تأثير التوتر السياسي في واشنطن لكن المنطقة حققت أداء أفضل من سائر الأسواق العالمية بفضل نشاط عقد الصفقات ونتائج قوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة وتراجع داكس الألماني 0.3 بالمئة ونزل فايننشال تايمز البريطاني 0.5 في المئة حيث استمرت خسائر الأربعاء بعد تقارير عن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق اتحادي بعد أسبوع من الاضطراب السياسي في البيت الأبيض.

وجاءت أسهم القطاع المالي والقطاعات المتصلة بالسلع الأولية في صدارة الخاسرين بعدما كانت أكبر مستفيد من المعاملات التي جرت على أساس توقع ارتفاع التضخم في أعقاب انتخاب ترامب.

وحققت أسهم قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية مكاسب صغيرة.

وعزز نشاط الدمج والاستحواذ بعض أكبر تحركات الأسهم الفردية حيث صعد سهم بيرندسن 27 في المئة تقريبا بعدما قدمت شركة إليس الفرنسية للمغاسل عرضا بقيمة 2.6 مليار دولار لمنافستها البريطانية. وانخفض سهم إينتروم يوستيتيا السويدية لتحصيل الديون أكثر من ثمانية في المئة بعد أن اقترحت مجموعة من عمليات بيع الوحدات لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بعزمها الاندماج مع منافستها النرويجية ليندورف.

بدورها، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الخميس بسبب المخاوف من أن تؤدي المزاعم بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدخل في تحقيق اتحادي إلى تأخير جهوده المتعلقة بالخفض الضريبي والحوافز الاقتصادية.