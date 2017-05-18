الأسهم الأوروبية إلى تراجع واليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف

لندن (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس بفعل استمرار تأثير التوتر السياسي في واشنطن لكن المنطقة حققت أداء أفضل من سائر الأسواق العالمية بفضل نشاط عقد الصفقات ونتائج قوية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة وتراجع داكس الألماني 0.3 بالمئة ونزل فايننشال تايمز البريطاني 0.5 في المئة حيث استمرت خسائر الأربعاء بعد تقارير عن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحقيق اتحادي بعد أسبوع من الاضطراب السياسي في البيت الأبيض.
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وحققت أسهم قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية مكاسب صغيرة.
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بدورها، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الخميس بسبب المخاوف من أن تؤدي المزاعم بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدخل في تحقيق اتحادي إلى تأخير جهوده المتعلقة بالخفض الضريبي والحوافز الاقتصادية.