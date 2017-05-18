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بفعل الهيمنة الجديدة التي فرضتها الدولة

قـرون من الرفـاهية والنمو في أوروبا.. تصطدم بلعنة القرن الرابع عشر
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تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

بينما كانت أوروبا خلال القرن الثالث عشر على أعتاب نمو سريع، حيث التطور المتصاعد في العلوم الرياضية والفكرية والتقنية، شهد القرن الرابع عشر، جملة من الاضطرابات، وتقلص التطلعات، وفقدان الثقة في المؤسسات، والشعور بالوهن أمام قوى تفوق تحكم البشر.

وعانت أوروبا خلال القرن الرابع عشر من بطء عام في نمو الإنتاج، طال القطاع الزراعي أولاً، حيث شح إنتاج الحقول الهامشية وتلك المستخدمة للرعي والزراعة، ما أدى إلى هجرها.

علاوة على ذلك، سادت القارة تحولات مناخية، أثرت بشدة على إنتاج المحاصيل.

كما أن إنتاج الموارد الزراعية لم يرق لمستوى الزيادة في عدد السكان في ذلك الوقت، لتطل المجاعة برأسها مصحوبة بانتشار الأوبئة بين الناس.

ويعتقد معظم الناس، بمنْ فيهم المؤرخون، باستمرارية التقدم الاقتصادي والثقافي، وبأن حياة الناس تتحسن من قرن إلى آخر. ... المزيد
     
 

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