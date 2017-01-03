«ديوا» تبحث التعاون في الطاقة النظيفة مع الشركات الإيطالية

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ليبوريو ستيللينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، بحضور أومبرتو بيرناردو، السكرتير الأول في السفارة. وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وخولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي ودولة الإمارات، حيث رحب الطاير في مستهل الزيارة بالسفير الإيطالي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين، حيث وصل نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا إلى 8 مليارات دولار عام 2015.

واستعرض أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إمارة دبي، حيث تسير مشاريع الهيئة وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 7٪ من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020، و25٪ بحلول 2030، و75٪ بحلول عام 2050.

وفي المقابل وضعت إيطاليا هدفاً يتمثل في الاعتماد 100% على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لتشمل 25% من تقنيات الألواح الكهروضوئية، والباقي موزع على الطاقة الجوفية لحرارة باطن الأرض (Geothermal)، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.