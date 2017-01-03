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8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015

«ديوا» تبحث التعاون في الطاقة النظيفة مع الشركات الإيطالية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ليبوريو ستيللينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، بحضور أومبرتو بيرناردو، السكرتير الأول في السفارة. وحضر من جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وخولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي ودولة الإمارات، حيث رحب الطاير في مستهل الزيارة بالسفير الإيطالي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين، حيث وصل نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا إلى 8 مليارات دولار عام 2015.

واستعرض أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إمارة دبي، حيث تسير مشاريع الهيئة وفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 7٪ من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020، و25٪ بحلول 2030، و75٪ بحلول عام 2050.

وفي المقابل وضعت إيطاليا هدفاً يتمثل في الاعتماد 100% على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لتشمل 25% من تقنيات الألواح الكهروضوئية، والباقي موزع على الطاقة الجوفية لحرارة باطن الأرض (Geothermal)، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.

وتحدث الطاير عن مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، ومشروع مجمع حصيان للطاقة بتقنية الفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات تصل لنحو 3.4 مليار دولار، ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في المنطقة الجبلية المجاورة لسد حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، والشبكات الذكية، حيث وضعت الهيئة في هذا الإطار، خطط وبرامج تقدر استثماراتها بـ7 مليارات درهم، تعزز تخفيض الطلب على الطاقة، وإدارة كفاءتها وتحسين العمليات التشغيلية وآليات العمل، من خلال 11 برنامجاً حتى عام 2020، بالإضافة إلى المبادرات الثلاث الذكية للهيئة في إطار مبادرة دبي الذكية. ... المزيد
     
 

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