«دبي المالي العالمي» يطلق خدمة إلكترونية تحمي وصايا وتركات غير المسلمين

دبي (الاتحاد)
أصبح في إمكان حمَلة الأسهم في شركات المناطق الحرة في كل من دبي ورأس الخيمة أن يحموا حتى خمس ملكيات حصص في الشركات، ويضمنوا استمرارية أعمالهم بدءاً من أمس، وذلك بالاستفادة من خدمة وصايا جديدة محددة الغرض من مركز دبي المالي العالمي.
ويقدم المركز خدمة وصية أسهم شركات المناطق الحرة بشكل نموذج تفاعلي عبر الإنترنت يتيح لحملة أسهم الشركات اتّباع عملية سهلة الخطوات لتحديد المستفيدين من حصصهم في تلك الشركات.
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ويجب أن تكون الشركات التي يضع العملاء وصية على أسهمها أن تكون موجودة في المناطق الحرة في إمارة دبي أو رأس الخيمة أو مركز رأس الخيمة للشركات الدولية، كما يجب أن تكون مؤسسةً في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات.