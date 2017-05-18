«دبي المالي العالمي» يطلق خدمة إلكترونية تحمي وصايا وتركات غير المسلمين

دبي (الاتحاد)

أصبح في إمكان حمَلة الأسهم في شركات المناطق الحرة في كل من دبي ورأس الخيمة أن يحموا حتى خمس ملكيات حصص في الشركات، ويضمنوا استمرارية أعمالهم بدءاً من أمس، وذلك بالاستفادة من خدمة وصايا جديدة محددة الغرض من مركز دبي المالي العالمي.

ويقدم المركز خدمة وصية أسهم شركات المناطق الحرة بشكل نموذج تفاعلي عبر الإنترنت يتيح لحملة أسهم الشركات اتّباع عملية سهلة الخطوات لتحديد المستفيدين من حصصهم في تلك الشركات.

وقال شون هيرد، مدير سجل الوصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي: «نعرف من عملائنا أن استمرارية الأعمال تحتل مكانة عالية على قائمة اهتماماتهم خاصةً في حالات الوفاة غير المتوقعة، وتتيح خدمة الوصية عبر الإنترنت لحملة الأسهم أن يحصلوا على حماية سريعة بتكلفة قليلة كي ينعموا براحة البال، ونرى هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة لمالكي الأعمال الذين استثمروا تعبهم وأموالهم طيلة حياتهم لإدارة أعمالهم بنجاح».

ويجب أن تكون الشركات التي يضع العملاء وصية على أسهمها أن تكون موجودة في المناطق الحرة في إمارة دبي أو رأس الخيمة أو مركز رأس الخيمة للشركات الدولية، كما يجب أن تكون مؤسسةً في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات.