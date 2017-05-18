سـوق أبوظبي العـالمي عضواً في جمعية «آر 3» العالمية

أبوظبي (وام)

حصل سوق أبوظبي العالمي - المالي الدولي في أبوظبي - على عضوية جمعية «آر 3» كأول هيئة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا التجمع العالمي الذي يضم أكثر من 80 عضواً من هيئات تنظيمية ومؤسسات مالية كبرى من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب العضوية الجديدة سيتمكن فريق التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي من الحصول على آخر المستجدات والاطلاع على أحدث التطورات المتصلة بتقنيات التعاملات الرقمية «البلوك تشين» والمشاركة في الحوارات ومجالات تبادل الرؤى مع الأعضاء، وتشارك أفضل الممارسات وفتح أبواب التعاون مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية العالمية الأعضاء في الجمعية حول أحدث تقنيات ومنصات الجيل القادم التي تسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز إدارة المخاطر في أسواق رأس المال.

ويقع مقر «آر 3» في مدينة نيويورك الأميركية، وتعد من الشركات الريادية في الابتكار المالي والتكنولوجيا التي تركز على بناء حلول لتقنيات البيانات المالية الموزعة لقطاع الخدمات المالية.

ويسعى سوق أبوظبي العالمي عبر التعاون مع «آر 3» للمساهمة في تعزيز التواصل بين الهيئات المالية والمصرفية في المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة للتحول إلى مراكز مبتكرة للتكنولوجيا المالية في الهيئات التنظيمية العاملين بها.

وقال ديفيد ريتير الرئيس التنفيذي لجمعية «آر3»، إن انضمام سوق أبوظبي العالمي إلى شبكة أعضائنا المتزايدة يسهم في تعزيز تواصلنا العالمي مع القطاع المالي حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق المهمة لنا.

وأضاف «لدعم جهودنا المستمرة لتطوير حلول بيانات مالية موزعة مبتكرة لخدمة القطاعات المالية، نتطلع إلى قطاع المصارف العاملة في المنطقة الخليجية كشركاء استراتيجيين مهمين لتعزيز جهودنا التعاونية المشتركة».

من جانبه، قال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، «تؤكد عضويتنا في جمعية آر 3 على التزامنا ومسؤوليتنا المستمرين كمركز مالي دولي وهيئة تنظيمية تسهم في تحقيق كفاءة وتنافسية وشفافية السوق المالي».