الأسهم المحلية تنهي الأسبوع على تراجع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجعت التداولات في أسواق المال المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، وأغلقت مؤشرات الأسعار للسوقين في المنطقة الحمراء بانخفاض بلغت نسبته 0.27% في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى الإغلاق البالغ 4581 نقطة تقريبا، فيما تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.50% عند مستوى الإغلاق 3378 نقطة.

وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية إلى 303 ملايين درهم، فيما يعتبر أحد أدنى معدلات التداول اليومية من حيث القيمة، حيث توزعت التداولات على عدد من الأسهم دون التركيز على سهم محدد، وتوزعت التداولات على 67 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي و236 مليون درهم تداولات سوق دبي.

وشهدت الجلسة في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 686 صفقة على أسهم 22 تم من خلالها تداول 23.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون درهم وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 6 شركات واستقرار أسعار 5 شركات مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام 2767 صفقة على أسهم 36 تم من خلالها تداول 195 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 236 مليون درهم وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 8 شركات واستقرار أسعار 4 شركات مقابل انخفاض أسعار 24 شركة، مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.