5% نمــواً متوقـعاً لقطـاع الأغــذية في 2017

يوسف العربي (دبي)

سجل قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات نسبة نمو بلغت 5% خلال العام 2016، مستفيداً من مكانة الدولة كمركز لاستيراد وتصنيع وإنتاج الأغذية، حسب تقديرات مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي التي توقعت نمو القطاع بنسبة مماثلة في 2017.

وقال صالح عبد الله لوتاه، رئيس المجموعة، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الغرفة أمس: «إن قطاع الأغذية في الإمارات يسجل أداءً قوياً ومستداماً على مدار السنوات الماضية، حيث يعد القطاع الأقل تأثراً بالأزمات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية»، متوقعاً استمرار وتيرة نمو القطاع عند مستوى يتراوح بين 4% و6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد لوتاه، أن عدد مصانع إنتاج المواد الغذائية في الإمارات يصل حالياً إلى أكثر من 550 مصنعاً، تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية، وتقوم بالتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، ما يؤكد توافقها مع أرقى المعايير المتبعة في القطاع.

ولفت إلى وجود العديد من المحفزات لنمو قطاع الأغذية في الدولة يأتي في مقدمتها تطور البنية التحتية من طرق ومواصلات وموانئ بحرية ومطارات، فضلاً عن توافر البيئة الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع من خلال إزالة المعوقات.