«المركزي»: سيولة عالية وربحية قوية للنظام المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، إن النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، مما سيتيح الانتقال السلس إلى متطلبات بازل 3، وأن الربحية لا تزال قوية، على الرغم من الاعتدال الطفيف الذي يعزى جزئيا إلى زيادة في المخصصات، حسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 الصادر عن المصرف أمس.

وأوضح معاليه، وفي تقرير صادر عن المصرف المركزي أمس، أن تغطية مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بلغت مستوى مرضيا، وهي أعلى بكثير من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال: يظهر التحليل تحسن بيئة التمويل الكلي خلال العام 2016، مع وجود علامات مشجعة في وضع دورة الائتمان والأسواق العقارية.

ومن المتوقع أن تستمر البيئة المالية الكلية في التحسن في العام 2017، وأن تقدم دعماً أقوى نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021.