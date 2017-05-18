«الاتحاد للطيران» تحصد جائزتين من «إنسايت»

دبي (الاتحاد)

حصدت الاتحاد للطيران جائزتين ضمن جوائز إنسايت لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقيم في دبي مؤخرا.

وتأتي المسابقة السنوية في عامها الثاني عشر لتضع المعايير الإقليمية للنجاح في التفاعل مع العملاء عن بعد، حيث حصدت جائزة «أفضل مركز اتصال كبير» تقديراً لمراكز الاتصال الثلاثة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة «مدير مركز الاتصال للعام» الذي فاز بها أحمد مرشد، مدير مركز الاتصال في العين.

وقالت روث بيركن، رئيسة مراكز الاتصال العالمية في الاتحاد للطيران: «يسرني أن يحصل الفريق على التقدير مرة أخرى نظير جودة الخدمات والالتزام بمواصلة تعزيز الخدمات التي نقدمها.

وإضافة إلى تقديم حلول تناسب المسافرين، إننا نبحث عن طرق يمكن من خلالها تعزيز كفاءة الأعمال وفي الوقت ذاته الاستمرار في توفير خدمات عالية الجودة لضيوفنا وشركاء التجارة حول العالم». وتشغل الشركة أربعة مراكز اتصال، اثنان منها في مدينة العين، وواحد في أبوظبي، إلى جانب مركز رابع في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة. يعمل مركز الاتصال لؤلؤة كيشي في العين ومركز الاتصال في أبوظبي، على مدار الساعة، ويقدمان خدماتهما بلغات متعددة، عبر طاقم موظفين من جميع أنحاء العالم. وقال أحمد مرشد، مدير مركز الاتصال في العين التابع للاتحاد للطيران: «

سنواصل تعزيز أداء مراكز الاتصال في العين، فيما يصب في مصلحة الشركة وفي الوقت ذاته المساهمة في دعم الضيوف بخدمات متميزة أثناء قيامهم بالتخطيط لسفرهم على شبكة وجهات الشركة».