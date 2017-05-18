«التخفيضات الكبرى» رؤية جديدة لعروض التسوق في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

في سباقها نحو التميز، اختارت دبي منذ قرابة العقدين من الزمان أن تكون وجهة عالمية للسياحة والتسوق، وتوسعت في بناء أفضل وأكبر المراكز التجارية في المنطقة والعالم، لتنجح كعادتها، في أن تصبح وجهة رئيسة لملايين السياح، بعد أن تفوقت على أشهر مدن العالم في استقطاب أعرق وأحدث العلامات التجارية.

وضمن رؤية جديدة لترسيخ مكانتها كعاصمة للتسوق، اتجهت أقدام عشرات الآلاف من المتسوقين إلى المراكز والمحال التجارية في مختلف أنحاء الإمارة أمس، لخوض تجربة تسوق نوعية واستثنائية تنخفض فيها الأسعار إلى نحو 90%، وهي النسبة التي لن تكون متاحة أمام المتسوقين في أي من أيام السنة، سوى خلال مهرجان التخفيضات الكبرى الذي يقام مرتين في العام، الأولى في شهر مايو والثانية خلال احتفالات اليوم الوطني.

وتمنح مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالتشاور مع اقتصادية دبي والشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، دفعة جديدة لقطاع التجزئة الذي يمثل نحو 30% من الناتج الإجمالي للإمارة، ومحفزاً إضافياً لاستعادة بريقه واستدامة نموه، وتفتح المجال أمام التجار والمستهلكين لتحقيق استفادة مشتركة في الفترة التي تقع بين فصلي الربيع والصيف، بما يمكن التجار من تقديم تخفيضات ذات قيمة حقيقية على مجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لأكثر من 1000 علامة تجارية، بما يعزز ثقة المستهلكين في قطاع التجزئة.

ويتضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 11 فعالية يجري تنظيمها على مدار العام تبدأ بمهرجان دبي للتسوق، الذي تتسابق فيه مراكز التسوق والمحال التجارية بشكل واسع على العروض الترويجية، والاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، وإطلاق تشكيلة الربيع والصيف على مدار أسبوع تقريباً في شهر فبراير، حيث تقوم المحال التجارية خلالها بتقديم عروض ترويجية خاصة على تشكيلة واسعة من البضائع الربيعية والصيفية. وتتضمن الفعاليات كذلك «أسبوع الأسرة»، في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل، إضافة إلى مبادرة «3 أيام من التخفيضات» شهر مايو، وفعاليات رمضان في دبي-العيد في دبي، ثم «مفاجآت صيف دبي»، التي تقدم خلالها مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة خصومات هائلة على أرقى العلامات التجارية، تتبعها فعالية «العودة إلى المدارس» و«العيد في دبي» (عيد الأضحى)، و«مهرجان تشكيلة الخريف والشتاء» على مدار 9 أيام تقريباً في شهر سبتمبر، وعروض «ديوالي»، وذلك على مدى أسبوع خلال شهر أكتوبر، ثم تأتي «تخفيضات اليوم الوطني الكبرى» وذلك على مدار 3 أيام في 1 و2 و3 ديسمبر.