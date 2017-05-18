تحذير من الأطعمة الخالية من الغلوتين

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء في الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال والكبد والتغذية من أن الأطعمة الشائعة الخالية من الغلوتين التي توصف من قبل نجمات شهيرات مثل غوينيث بالترو قد تسبب البدانة.

وأظهرت نتائج دراسة أجراها هؤلاء الخبراء، وفق موقع «the sun»، أنه في حين أن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين ضروري لأولئك الذين يعانون أمراض الاضطرابات الهضمية، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الأصحاء ليس الخيار الأفضل، ولا يمكن اعتباره بديلاً جيداً لنظيره الغني بالغلوتين.

ويطالب العلماء بإعادة صياغة المنتجات الخالية من الغلوتين للتأكد من احتوائها على مكونات خام صحية، محذرين الأمهات من اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين لأطفالهن؛ لأنه قد يصيبهم بالبدانة، فتلك الأطعمة ذات محتوى «أعلى» من الطاقة والدهون والأحماض الدهنية المشبعة، وتضم تكويناً غذائياً مختلفاً عن التي تحتوي على الغلوتين.

وقال الباحثون إن عدداً من المنتجات الغنية بالغلوتين، ومنها الخبز والباستا والبيتزا والدقيق، تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف البروتين أكثر من البدائل الخالية من الغلوتين.

وأوضحوا أن تلك الاختلالات يمكن أن تؤثر على نمو الطفل وتزيد خطر السمنة في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.