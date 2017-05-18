إبداعات فنية تلمع على أطقم الضيافة

هناء الحمادي (أبوظبي)

حولت مريم الهنداسي أدوات الضيافة والكرم إلى تحف فنية مزينة بمجموعة من الزخارف والنقوش، وتارة مرصعة بباقة منوعة من الكريستالات، والأحجار الكريمة، لتستثمر بذلك أوقات الفراغ في خدمة أنفسهن والمجتمع.

ومريم خريجة جامعة الإمارات كلية تقنية المعلومات تخصص هندسة شبكات، عضوة في مجلس سيدات أعمال الشارقة، مدربة معتمدة في الحرف والفنون من أكاديمية اس بي البريطانية، خريجة برنامج جيل لريادة الأعمال في الشارقة.. وقد طوعت أناملها للأشغال اليدوية وتعلم الفنون بأنواعه دخلت عالم الديكوباج كهواية، وبدأت في تزيين المداخن وإعادة تدوير العلب المعدنية والزجاجية بعد لتنتقل إلى تزيين أطقم الضيافة المنزلية، والبحث عن الدورات في نفس المجال لصقل مهارتها بشكل أكبر والاطلاع على كل ما هو جديد لمواكبة التطور المستمر في عالم تنسيق أطقم الضيافة.

وبتشجيع من صديقاتها بدأت تدريجياً بيع منتجاتها بأسعار أرخص من السوق، وطورت قدراتها من خلال برنامج «جيل لريادة الأعمال» لمدة سنة كاملة الذي يهتم في تطوير المشاريع الصغيرة وتعليم المبادئ الأساسية وكيفية عمل دراسة للمشروع، وكان من ضمن أهدافها أن تصبح مدربة للفنون، حيث أحبت المشاركة في هذا البرنامج لتنقل خبرتها ومهاراتها للفتيات في منطقتها اللاتي وجدت لديهن الكثير من الأفكار والمهارات في مجال المشاريع الصغيرة.

وتزين أطقم الضيافة باستخدام الديكوباج والرسم بطابع عصري هو ما يميز أعمال «الهنداسي»، وكل من يتصفح حسابها في انستغرام «only.m.art» سيجد الكثير من التصاميم الجميلة، والإبداعات الفنية على أطقم الضيافة بلمسات جمالية تميزها عن الحسابات الأخرى.

وتقول الهنداسي، إنها في أوقات الفراغ تعمل على تزيين أكواب المناسبات الزجاجية بما يناسب الزبون، ويكون التنسيق مشتركاً بيني وبين الزبون باختيار الألوان المناسبة والشكل المناسب لحفل الاستقبال بحيث يكون الطقم متناسقاً مع ثيم المناسبة.

وتضيف «أميل إلى «الاستايل الفيكتوري» بإضافة ألوان الشابي شيك واستخدام ألوان التعتيق لإظهار الطقم من العصور الكلاسيكية القديمة، مع إضافة أوراق الذهب مما يعطي العمل جمالية وفخامة أكثر، وكثيراً ما يكون التجديد والتميز والبحث عن ألوان جريئة هو عنوان أعمالي الفنية في أطقم الضيافة.

وعن تفاصيل عملية التزيين، أوضحت أنها تعتمد في الأساس على النقوش والزخارف، وعلى استخدام مجموعة منوعة من الإكسسوارات المختلفة، مثل الفصوص والكريستالات.