أصغر بريطانية تتسلق «إيفرست»

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت مولي هيوز (26 سنة) في الوصول لقمة أعلى جبل في العالم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، في ظل درجات حرارة منخفضة بلغت 40 درجة مئوية تحت الصفر لتسجل رقماً قياسياً كأصغر امرأة أوروبية تحقق هذا الإنجاز. وأصبحت مولي أصغر بريطانية تتسلق جبل إيفرست من الجانبين الشمالي والجنوبي والوصول إلى القمة الشمالية التي يبلغ طولها 8848 متراً، بصحبة دليلها المرشد جون غوبتا. وبحسب موقع «dailymail»، قالت مولي، إنها تشعر بالفخر والسعادة والإرهاق، ولا يزال لديها أصعب جزء للقيام به، وهو النزول الطويل والصعب بشكل آمنٍ إلى معسكرها من قمة العالم. وأضافت أنها قضت مع جون أكثر من أربعة أسابيع لصعود الجبل، وكان التسلق بالغ الصعوبة، لكنهما كانا يتمتعان بالقوة العقلية والجسدية، مؤكدة أن الجانب الشمالي أكثر صعوبة من الجانب الجنوبي.

وأضافت أنها كانت تستمع إلى الأغاني المتفائلة لبريتني سبيرز، وكان يحدوها الأمل في جمع أكثر من 8000 جنيه إسترليني لبحوث السرطان في المملكة المتحدة عن طريق كسب جنيه واحد لكل متر. كما كانت تنشر بشكل دوري مقاطع فيديو وصوراً خلال صعودها، حيث يظهر أحدها جون وهو يتحدث إلى الكاميرا، ويحمل مكعب روبيك لاختبار يقظتهما العقلية خلال فترة الراحة.