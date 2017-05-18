صلاح ذوالفقار يترافع في «القضية رقم 1»

القاهرة (الاتحاد)
«القضية رقم 1».. مسرحية اجتماعية كوميدية هادفة، تعرضت لقضية إنسانية مهمة، وهي الثقة التي تعد أساس كل العلاقات الإنسانية، بما فيها الزواج السعيد، وأن الشك يمكن أن يقتل كل العلاقات الطيبة، وأن السيدة يمكن أن تغار على زوجها، ولكن لا تقلب بيته إلى محكمة.
دارت أحداث المسرحية حول محامٍ شهير «مراد»، يعيش مع زوجته في سعادة واستقرار مبنيين على الحب والثقة المتبادلة، وهو صديق لمؤلف تلفزيوني تشك زوجته في كل تصرفاته، وتتمكن بمرور الوقت من إدخال الشك إلى زوجة المحامي وتقنعها أن «عصمت وجدي» الذي يترافع عنه زوجها في قضية شهيرة، ما هو إلا سيدة يرتبط زوجها بعلاقة غرامية معها، وتحرض الزوجة على تفتيش ملابس زوجها، وتعثر الزوجة بالفعل على كارت من «عصمت» يطلب من «مراد» لقاءه في كازينو الوردة الحمراء، وبمرور الأحداث، يكتشف المحامي أن «عصمت» هو صاحب كازينو الوردة الحمراء الذي سيترافع عنه في الغد في قضية بينه وبين زوجته اندلعت بينهما بسبب الشك، وتحمل رقم 1 في ترتيب القضايا التي سيترافع فيها.
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