سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف في بطولة مسلسلين يعرضان خلال شهر رمضان، وتجسد فيهما شخصيتين تعتبرهما نقلة مهمة في مشوارها الفني، وقالت فريال إن المسلسل الأول هو «أرض جو» أمام غادة عبدالرازق وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد عبدالوارث وعبدالعزيز مخيون ومها أبوعوف، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد جمعة، وتجسد فيه شخصية مضيفة طيران تربطها صداقة حميمة بزميلة لها تعمل في المهنة نفسها، تقوم بدورها غادة، وتصبح كاتمة لأسرارها، ولكن تحدث خلافات بينهما تعكر صفو علاقتهما الطيبة.

وأشارت إلى أن المسلسل الثاني «الضاهر» أمام محمد فؤاد وحسن يوسف ورغدة ومادلين طبر ورشوان توفيق ومحمد لطفي وأميرة هاني وعلاء مرسي وتامر عبدالمنعم الذي قام بتأليف العمل وإخراجه ياسر زايد، تجسد فيه شخصية فتاة يهودية سافرت مع أسرتها إلى باريس عقب العدوان الثلاثي على مصر 1956، ولكنها عادت للقاهرة لتحضير رسالة دكتوراه عن الأحوال في الشرق الأوسط، وتسكن في حي «الضاهر»، وتلتقي مع ضابط جيش تقع في غرامه، ولكنها لا تكشف له عن حقيقتها، ولكنه بمرور الوقت يعلم أنها يهودية الأصل.

وأكدت أنها لا تخشى المنافسة الرمضانية التي تعودت عليها من قبل، حيث عرضت العديد من مسلسلاتها خلال الشهر الكريم، ومنها «لعبة إبليس» و«ابن ليل» و«نقطة ضعف» و«كلام نسوان» و«أزمة سكر» و«خاتم سليمان»، خصوصاً أنها تؤمن بأن العمل الجيد يستطيع أن يجذب الجمهور عند عرضه في أي وقت من العام، وأن العامين الماضيين شهدا تحقيق عدد من المسلسلات نجاحاً جماهيرياً ونقدياً عند عرضها بعيداً عن شهر رمضان الذي يزدحم بعشرات المسلسلات، وهو ما يفقدها المشاهدة بشكل جيد.

وأبدت سعاتها بالمشاركة في بطولة مسلسلي «حجر جهنم» أمام إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة وهاني عادل، تأليف هالة الزغندي وإخراج حاتم علي، وعرض قبل رمضان، وجسدت فيه شخصية سيدة أعمال تدعى «سمية»، تمتلك شركة أدوية بمشاركة عدد من رجال الأعمال الآخرين، لكنها تكون واجهة الشركة، وتستغل علاقتها في تصنيع أدوية مشبوهة، كما تمتلك شبكة من العلاقات تمكنها من التخلص من أي شخص يعترض طريقها. وشاركت في «السبع بنات» أمام إيمان العاصى وعلا غانم وريم البارودي ومحمد نجاتي ودنيا المصري، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وقدمت فيه شخصية فتاة لها 6 شقيقات، لكل واحدة منهن ميولها الخاصة بها.

وأوضحت فريال أنها لم تسع للمشاركة في هذا الكم من المسلسلات، ولكنها وجدت أن أدوارها فيها متميزة ومتنوعة، وبعضها يمثل مفاجأة للجمهور، وكان يتعذر عليها رفضها، خصوصاً أنها تبحث منذ بداية مشوارها الفني عن التنوع والتميز، وقالت إنها لا تحرص على البطولة المطلقة، قدر حرصها على العمل الجيد، لإيمانها بأن تقديمها للدور الجيد في بطولة جماعية، أفضل من تقديم بطولة مطلقة تمر مرور الكرام.