حصة الفلاسي: لهذه الأسباب أكره «السوشيال ميديا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

فاجأت حصة الفلاسي جمهورها بتصوير إعلانات ترويجية للموسم الثامن من «الشارة» بشكل مختلف في البر والبحر، وفي إحدى المزارع، واللافت أن حصة غيرت في الشكل والمضمون، وأحدثت حالة من التشوق لدى الجمهور، حيث شاركت جمهورها فرحتها بعودتها للبرنامج مجدداً في رمضان هذا العام عبر شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، وتركت مساحة للتفكير والتخيل عن طبيعة «الشارة 8» في حلته الرمضانية الجديدة.

صورت الفلاسي الإعلانات الترويجية للموسم الثامن من «الشارة» في ثلاثة أماكن مختلفة، هي البر والبحر والمزرعة، لتكشف من خلالها عن سر الفقرات الجديدة في البرنامج، حيث لكل مكان دلالة خاصة بالمضمون، فالبحر يعني مصدر رزق للمواطنين وكبار السن، وتم تصوير إعلانه في جزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي، أما البر، فتم عمل سباق الهجن في دلالة بأهمية هذه الرياضة في الإمارات، وتم تصويره في الوثبة، أما الإعلان الأخير، فتم تصويره في إحدى مزارع ليوا التي تشتهر بالنخيل والرطب.

«أوف لاين»

رغم الضجة الكبيرة وردود الأفعال الكثيرة من قبل الـ«فانز»، حول مقاطع الفيديو التي وضعتها حصة على حساباتها بـ «مواقع التواصل» خلال تصوير إعلانات «الشارة» الجديدة، إلا أنها تصرح للمرة الأولى بأنها «تكره السوشيال ميديا»، وقالت: «لا أحد ينكر أهمية مواقع التواصل في عصرنا الحالي، خصوصاً أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة العامة للناس، لكن اعتقد أنه بسبب بعض سلبياتها التي تتمثل في التعليقات المسيئة التي تصل إلى مستوى التجريح والإيذاء النفسي، أحاول عدم التعامل معها بشكل مستمر، وأرفض الظهور خلالها من أجل الظهور فقط، من دون تقديم معلومة أو حدث مفيد للناس، فإذا كان لدي شيء جديد فسأعلنه عبر حساباتي، أما غير ذلك فأنا أرفع شعار «أوف لاين»، لاسيما أن حياتي الخاصة هي ملك لي وحدي، ولا أحب أن يشاركني فيها أحد، لذلك فإنني أملك حسابين في كل موقع للتواصل، الأول خاص بي، والآخر خاص بـ «الفولورز»».