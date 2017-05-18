«دبي باركس أند ريزورتس».. ترفيه بحضور نجوم هوليوود

نسرين درزي (دبي)

مع اتساع رقعة مرافق الضيافة والترفيه في «دبي باركس أند ريزورتس» الذي تحول إلى قرية سياحية شاملة، لم يعد السفر إلى ديزني لاند - أوروبا حلماً صعب المنال، ولم يعد التخطيط لإجازة عائلية في ربوع متكاملة مشروعاً يصطدم بالمسافات والنفقات. وإلى باقة الوجهات التي يوفرها المجمع الأضخم من نوعه في المنطقة، فهو العنوان الوحيد الذي يتيح الإقامة الفندقية وسط الشخصيات الكرتونية لعالمي هوليوود وبوليوود، والخيار الأكثر تنوعاً لساحات اللعب واللوحات الاستعراضية الجوالة التي تخترق أجواء التسوق وتنعش حركة المطاعم لعيش تجارب استثنائية لمختلف الأعمار.

جديد «دبي باركس أند ريزورتس» لموسم الصيف عروض متنوعة تتيح للعائلات الإقامة في فندق لابيتا الواقع ضمن المجمع على تلة تكشف مناظر بانورامية لمنطقة ريفرلاند المصممة على الطراز البولونيزي الفاخر، وهنا يحلو قضاء الإجازات القصيرة لسكان الدولة وضيوفها لضمان التعرف إلى كامل أجزاء المجمع الذي لا تكفيه زيارة واحدة. وللراغبين في المبيت وسط أجواء المتنزهات العالمية من «ليجولاند» وحديقته المائية إلى «بوليوود» و«موشنجيت»، يشكل «لابيتا» بغرفه وفلله وشاليهاته مقصداً مثالياً لضمان الاستجمام والترفيه، وأكثر ما يميز منشأة الضيافة هذه أنها تحمل صفات الإقامة العائلية بتفاصيل وبرامج وضعت خصيصاً للآباء والأبناء عبر مفهوم غير مسبوق في خدمات الفنادق.

منظومة الضيافة

وعن خطط التوسع في المفهوم الترفيهي العام لـ «دبي باركس» ذكر رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية للمنتجع أن الخدمات داخل الموقع هي بمثابة نقلة نوعية وخطوة مهمة في عالم الاستقطاب السياحي، وأن «لابيتا» الذي تحول إلى سابقة في منظومة الضيافة، سيكون باكورة سلسلة الفنادق العائلية المرموقة التي سيتم افتتاحها في المستقبل ضمن الوجهات الرئيسية الترفيهية حول العالم. وشرح النعيمي أن المجمع الآخذ في التطور يشمل كل ما تطمح إليه الأسرة من أجواء مسلية في بيئة آمنة، ويستند إلى أفضل نماذج الأعمال المرتبطة بالمتنزهات العالمية لضمان وتيرة قوية من الطلب. وأوضح أن «دبي باركس» يسجل ارتفاعاً في عدد الزوار ولا سيما مع استكمال أعمال التوسعة عبر أرقى معايير التشغيل التشويقي في مراكز الألعاب العملاقة. وكشف النعيمي عن متنزه «سيكس فلاجز دبي» المقرر افتتاحه أواخر 2019، والذي يسكون رابع المتنزهات الترفيهية ضمن المجمع وأول متنزهات مجموعة «سيكس فلاجز» في المنطقة.