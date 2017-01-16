الشباب يتصدر الكاتا.. والشارقة وصيفاً

دبي (الاتحاد)
تصدر فريق نادي الشباب بطولة الإمارات المفتوحة للكاتا للفردي فئة الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات من 13 إلى17 سنة، التي أقيمت بصالة نادي النصر الرياضي بدبي بمشاركة 115 لاعبا ولاعبة في 11 مسابقة للكاتا يمثلون 18 نادياً ومركزاً.
وتصدر الشباب برصيد ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات، يليه نادي الشارقة بذهبيتين، وفضية، وقام بتتويج الفائزين حميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه رئيس لجنة الحكام، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة وهشام سري السكرتير الفني للاتحاد.
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وفي مسابقة الشباب درجة ثانية 16، 17، 18 سنة: فاز بالمركز الأول: محمد عادل (الذيد) وزايد خضير (ملتقى الأسرة) وأما المركز الثالث فكان من نصيب على مصطفى (أدنوك)، وفي الأشبال درجة أولى 13 سنة: الأول حسن أحمد الأنصاري (الشارقة) والثاني منصور أبو بكر (أدنوك للتوزيع)، والثالث كريم محمد خيري (أدنوك للتوزيع).
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وفي مسابقة الناشئات درجة ثانية 14، 15 سنة فازت بالمركز الأول هنا محمد عزازي (أدنوك للتوزيع) والثانية مريم عيد (الشباب)، والثالثة عائشة خضير (ملتقى الأسرة)، وشهد قايد (ملتقى الأسرة) وفي مسابقة الآنسات درجة ثانية 16، 17، 18 سنة فازت بالمركز الأول عهد سعيد (الشوتوكان)، وبالثاني زينب محمد (الذيد)، وبالمركز الثالث إلهام نبيل (الذيد)، وفي مسابقة الناشئات درجة أولى 14، 15 سنة فازت بالمركز الأول دعاء رضوان (الشباب) وبالمركز الثاني اليازية خالد (الشباب)، وبالمركز الثالث نيليشا (المركز الياباني)، وبالمركز الثالث دان حات م(الشباب).