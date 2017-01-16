الشباب يتصدر الكاتا.. والشارقة وصيفاً

دبي (الاتحاد)

تصدر فريق نادي الشباب بطولة الإمارات المفتوحة للكاتا للفردي فئة الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات من 13 إلى17 سنة، التي أقيمت بصالة نادي النصر الرياضي بدبي بمشاركة 115 لاعبا ولاعبة في 11 مسابقة للكاتا يمثلون 18 نادياً ومركزاً.

وتصدر الشباب برصيد ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات، يليه نادي الشارقة بذهبيتين، وفضية، وقام بتتويج الفائزين حميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه رئيس لجنة الحكام، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة وهشام سري السكرتير الفني للاتحاد.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي: في مسابقة الأشبال درجة ثانية 13 سنة، الأول: عبد الله وائل (الكودوكان) وحسنين حيدر وصيفاً، وفاز بالمركز الثالث يوسف أحمد (أكاديمية في) وبالمركز الثالث مكرر خالد أيمن (الذيد)، وفي ناشئين درجة ثانية 14 - 15 سنة: الأول خالد إبراهيم (الهيلي)، الثاني يوسف أحمد (الشباب)، والثالث: مصطفى أحمد (أدنوك للتوزيع).

وفي مسابقة الشباب درجة ثانية 16، 17، 18 سنة: فاز بالمركز الأول: محمد عادل (الذيد) وزايد خضير (ملتقى الأسرة) وأما المركز الثالث فكان من نصيب على مصطفى (أدنوك)، وفي الأشبال درجة أولى 13 سنة: الأول حسن أحمد الأنصاري (الشارقة) والثاني منصور أبو بكر (أدنوك للتوزيع)، والثالث كريم محمد خيري (أدنوك للتوزيع).

وفي مسابقة الناشئين درجة أولى 14، 15 سنة فاز بالمركز الأول يوسف محمد (الشباب) والثاني عبد الله عقيل (الشارقة)، والثالث خالد صلاح (الشارقة) وبالمركز الثالث عمر محمد (الشباب)، وفي مسابقة الشباب درجة أولى 16،17،18 سنة فاز بالمركز الأول رضا وليد (الشارقة)، وبالثاني محمد يزن (الشباب)، والثالث محمد أحمد (الشوتوكان).

وفي مسابقة الناشئات درجة ثانية 14، 15 سنة فازت بالمركز الأول هنا محمد عزازي (أدنوك للتوزيع) والثانية مريم عيد (الشباب)، والثالثة عائشة خضير (ملتقى الأسرة)، وشهد قايد (ملتقى الأسرة) وفي مسابقة الآنسات درجة ثانية 16، 17، 18 سنة فازت بالمركز الأول عهد سعيد (الشوتوكان)، وبالثاني زينب محمد (الذيد)، وبالمركز الثالث إلهام نبيل (الذيد)، وفي مسابقة الناشئات درجة أولى 14، 15 سنة فازت بالمركز الأول دعاء رضوان (الشباب) وبالمركز الثاني اليازية خالد (الشباب)، وبالمركز الثالث نيليشا (المركز الياباني)، وبالمركز الثالث دان حات م(الشباب).