فيكتوريا بdكهام تصرخ في المنزل فقط

أبوظبي (الاتحاد)
قالت فيكتوريا بيكهام في مقابلة أجرتها معها ديفيا هاريلدا، حول أسلوب إدارتها، إن شخصاً قال لها مرة إنها لا تصرخ أبداً أثناء العمل، فأجابته بأنها تصرخ في المنزل فقط، ولكنها تبدي الكثير من الاحترام للأشخاص الذين يعملون معها، مضيفة أنه لا يزال لديها أحلام كبيرة وأشياء كثيرة تريد تحقيقها.
وأجرت بيكهام المقابلة في هونج كونج قبل يوم من إطلاق خط نظارات شمسية تابعة لها، وقالت «أحب المرأة وأحب تمكينها. وأعتقد أن النظارات الشمسية هي اللمسة الأخيرة لأناقتها». وأضافت أنها مثل معظم الأمهات، قد تسهر كل الليل مع أطفالها؛ لذا فهي تحب ارتداء النظارات الشمسية لتخفي «الهالات السوداء تحت عينيها».
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