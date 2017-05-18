فيكتوريا بdكهام تصرخ في المنزل فقط

أبوظبي (الاتحاد)

قالت فيكتوريا بيكهام في مقابلة أجرتها معها ديفيا هاريلدا، حول أسلوب إدارتها، إن شخصاً قال لها مرة إنها لا تصرخ أبداً أثناء العمل، فأجابته بأنها تصرخ في المنزل فقط، ولكنها تبدي الكثير من الاحترام للأشخاص الذين يعملون معها، مضيفة أنه لا يزال لديها أحلام كبيرة وأشياء كثيرة تريد تحقيقها.

وأجرت بيكهام المقابلة في هونج كونج قبل يوم من إطلاق خط نظارات شمسية تابعة لها، وقالت «أحب المرأة وأحب تمكينها. وأعتقد أن النظارات الشمسية هي اللمسة الأخيرة لأناقتها». وأضافت أنها مثل معظم الأمهات، قد تسهر كل الليل مع أطفالها؛ لذا فهي تحب ارتداء النظارات الشمسية لتخفي «الهالات السوداء تحت عينيها».

وأكدت، وفق موقع «dailymail»، أن عائلتها تمثل كل شيء بالنسبة لها، وهي على تواصل معها باستمرار عندما تكون بعيدة، موضحة أنه رغم أن زوجها لاعب الكرة السابق ديفيد بيكهام كثير السفر، لكن أحدهما يوجد دائماً بالمنزل مع الأطفال، ونادراً ما يكون الاثنان معاً بعيداً عنهم.