صور زفاف بملامح بهلوانية

أبوظبي (الاتحاد)

عندما قرر البريطاني تشيس أرميتاج الزواج من حب حياته أراد أن تناسب صور زفافه اللقب الذي يعرف به، وهو «سيد الباركور».

وبالفعل ظهرت اللقطات مثالية مع قليل من الانحناءات والقفز إلى الأعلى وإلى الوراء أمام خلفية خلابة لبحر ايجه في سانتوريني باليونان، في حين كانت العروس تجلس في هدوء تحته فيما هو معلق في الهواء. ووفق موقع «metro»، قالت العروس إنها تعرفت على تشيس على الإنترنت، ولم تكن تعرف أي شيء عن فن الباركور الذي يمارسه، إلا أنها أصيبت بالدهشة عندما رأته يتشقلب في الهواء وشعرت بانجذاب نحوه.

وبعد عام من تعارفهما، تقابل الاثنان، وقررا الزواج بشرط أن تخرج صور زفافهما استثنائية.