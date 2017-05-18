تبحث عن البروتين في كائنات غريبة

القاهرة (الاتحاد)

نبهت كريمينا ديسبينوفا من العاصمة البلغارية صوفيا إلى أنه لا ينبغي الشعور بالاشمئزاز من تخيل وضع كائنات غريبة في طعامنا، بل وننصح الجميع بضرورة إضافتها إلى الوجبات الغذائية.

وبدأت كريمينا 28 عاماً بتجربة وضع كائنات غريبة على الأكلات التي تطبخها منذ عام ونصف العام، بعد معرفتها أنها ضمن مصادر البروتين، وقالت: كنت أبحث عن أفضل مصدر للبروتين خالٍ من المكونات الصناعية، مثل الهرمونات والمضادات الحيوية ومبيدات الآفات، وفي الوقت نفسه هو بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، حتى وجدت شركة أميركية تصنع أصابع البروتين بدقيق تلك الكائنات، وأجرت أول طلبية مجففة.

وحسب الموقع الإلكتروني metro أصبحت كريمينا تطلب وجباتها عبر الإنترنت من أوروبا وتايلاند، كما تربي تلك الكائنات أيضاً، وأكدت أنها أحبت طعمها، لذا تشجع الجميع على تناولها ليس فقط لأنها مصدر غني بالبروتين، ولكن أيضاً لأنها مصدر للطعام صديق البيئة.