«تعدد المهام» يقلل الإنتاج

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح بحث علمي، أن القيام بمهام متعددة في الوقت ذاته، يؤثر بالسلب على إنتاجية المرء، وذلك بفعل تداخل هذا الأمر مع موجات معينة في المخ، وأوصى البحث الذي أُجري في فنلندا، بأن يعكف الإنسان على التركيز على إنجاز مهمة واحدة قبل الانتقال إلى تلك التي تليها، وذلك بدلاً من محاولة العمل على أكثر من صعيد في الوقت نفسه.

واستهدف الباحثون التعرف على طبيعة ما يحدث داخل المخ إذا تعرضت عملية جمع المعلومات واستيعابها إلى تشويش وانقطاع، وقد أجرى الباحثون فحوصاً بالأشعة على أدمغة المبحوثين، خلال مشاهدتهم مقاطع صغيرة من أفلام مثل «حرب النجوم»، و«إنديانا جونز» و«جيمس بوند».

وقالوا: عندما تشاهد فيلماً ما تسعى لتجميع المعلومات بشأنه واستيعابها، وهو ما يتطلب فهم تسلسل الأحداث في العمل، وفي التجربة التي قمنا بها، أدى تشتيت انتباه أفراد العينة خلال مشاهدتهم لأحد الأفلام المعروضة عليهم، إلى توقف عملية جمع المعلومات واستيعابها.. ولهذه النتيجة تطبيقٌ عملي ملموس، فنحن نراها جميعاً عندما نعاني «الأمريّن» لتذكر تسلسل أحداث حلقة مسلسلنا التلفزيوني المفضل، إذا ما تخللها إعلانٌ تجاري.

ونقل موقع Livescience المعني بالشؤون العلمية عن أعضاء فريق البحث قولهم إن نتائج البحث تشير إلى أن من الأفضل للمرء إكمال مهمة ما، بدلاً من تشتيت انتباهه ومجهوده لإنجاز مهام متعددة.

وأكد الباحثنون أنه من السهولة بمكان أن نسقط في فخ «القيام بأكثر من مهمة في الوقت نفسه»، رغم أن السعي لذلك قد يؤثر - برأيهم - على قدرة الإنسان على التركيز، وهو ما يقود للإصابة بالتوتر، وأن المعاناة من الإجهاد لفتراتٍ طويلة تعوق التفكير والقدرة على التذكر.