أبوظبي وغنتوت إلى المربع الذهبي

غنتوت (الاتحاد)

لحق فريقا أبوظبي وغنتوت ياس بفريقي ديزرت بالم والإمارات في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المؤسسات والشركات، ويسدل الستار على منافساتها يوم الجمعة المقبل، وجاء تأهل أبوظبي بعد فوزه على فريق بن دري 10-5، بينما فاز غنتوت على زيدان السعودي 8-7 في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة أمس الأول.

ويلتقي في الدور نصف النهائي غداً ديرزت بالم مع أبوظبي في المباراة الأولى من المربع الذهبي، فيما يلاقي الإمارات نظيره غنتوت ياس، ليصعد الفائزان إلى المباراة النهائية ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

ويأتي خروج زيدان الذي يضم بابلو أفضل لاعبي البطولة والمصنف الأول، من كبرى المفاجآت، وأيضاً خروج بن دري حامل اللقب والمنافس بكل قوة في كل البطولات، وتنتظر جماهير وعشاق لعبة الملوك مفاجآت جديدة في المربع الذهبي.

أما عن تفاصيل المواجهتين الأخيرتين في الدور الأول، فقد نجح فريق أبوظبي للبولو بقيادة فارس اليبهوني في تحقيق كبرى مفاجآت البطولة، والفوز على فريق بن دري حامل اللقب، والذي لم ينجح في إقناع الجمهور باستمراره في البطولة، ورغم أنه يضم أفضل اللاعبين ويقوده سعيد بن دري، فإن عروضه في البطولة دون المستوى في الوقت الذي كان أبوظبي يملك الحافز للتأهل خصوصاً أنه نجح في الفوز في مباراة وكان يحتاج إلى الفوز الثاني للتأهل.

وبدأت المواجهة بتقدم أبوظبي بثلاثية في الشوط الأول عن طريق ألفريدو الذي أحرز هدفين، وبيتالوجا، ويتكرر السيناريو في الشوط الثاني واستمر غياب فريق بن دري عن التهديف، ليواصل أبوظبي التألق عبر ألفريدو الذي سجل هدفين وبيتالوجا هدفاً، ليرفع النتيجة إلى 6-0 مع نهاية الشوط الثاني.

ومع بداية الشوط الثالث عاد راؤول ليسجل هدفين، إلا أن رد أبوظبي كان عنيفاً بعدما سجل هدفين عن طريق ناتان وألفريدو ليرفع النتيجة إلى 8-2، وتغيرت النتيجة في الشوط الرابع بعدما سجل خوان الهدف الثالث لفريق بن دري، ورد أبوظبي بهدفين، عن طريق ألفريدو وبيتالوجا، وتصل النتيجة إلى 10-3، وشعر لاعبو أبوظبي للنتيجة بالفارق الكبير وهو ما دفعهم إلى دخول الشوط الخامس بأريحية، في الوقت الذي حاول فيه فريق بن دري العودة وسجل هدفين، إلا أن الوقت لم يسعفه لتعديل النتيجة بشكل أفضل لينتهي اللقاء بفوز أبوظبي 10-5.

واستمرت المفاجآت في المباراة الثانية بين غنتوت ياس وزيدان السعودي والذي خسر بفارق هدف، وجاءت بداية المباراة مختلفة عن نهايتها، فقد تقدم زيدان الذي يضم بابلو أفضل لاعبي البطولة، بهدفين في الشوط الأول عن طريق عمرو زيدان وبابلو، بينما رد نيكولاس بهدف، لفريق غنتوت ياس، وينتهي الشوط الأول بتقدم 2-1، ورغم أن بابلو أضاف الهدف الثالث لفريق زيدان في بداية الشوط الثاني ورفع النتيجة إلى 3-1 فإن نيكولاس سجل 3 أهداف متتالية ووضع فريقه في المقدمة بنتيجة 4-3، وأكمل نجم المباراة نيكولاس تألقه، وسجل هدفين مع بداية الشوط الثالث رافعاً النتيجة إلى 6-3، قبل أن يظهر أولميدو مسجلاً هدفاً لمصلحة فريق زيدان، قلص به الفارق إلى هدفين 6-4 مع نهاية الشوط الثالث.

وهبط مستوى الأداء في الشوط الرابع وأهدر كل فريق عدداً كبيراً من الفرص، وسجل غنتوت ياس هدفاً واحداً عن طريق علي المري، فيما عاد بابلو وسجل هدفاً جديداً، ليحافظ على فارق الهدفين 7-5، ودخلت المواجهة الشوط الخامس والأخير، إذ نجح زيدان في تحقيق التعادل 7-7، عن طريق بابلو ومارتن، فيما نجح نيكولاس في تسجيل الهدف الذي منح فريقه التأهل للمربع الذهبي، حيث انتهت المباراة بفوز غنتوت على زيدان 8-7. من جانبه أعرب علي المري كابتن فريق غنتوت، عن سعادته بالفوز على فريق زيدان والتأهل للمربع، وقال: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم أفضل اللاعبين خصوصاً بابلو المنصف الأول في البطولة، ولكن عزيمتنا كانت كبيرة في أن نعبر إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يجدد طموحاتنا في التنافس على اللقب خصوصاً أنه لم يتبقَّ على النهائي سوى مباراة واحدة. وأضاف: «مواجهة الإمارات في نصف النهائي لن تكون سهلة، وندرك أن الفريق المنافس تأهل عن جدارة ولكن الأدوار النهائية لها حسابات خاصة، ونأمل مواصلة المسيرة بالوصول للنهائي والفوز بأغلى الكؤوس».