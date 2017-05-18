عشاق الرياضة أقل ضعفاً أمام الوجبات السريعة

أبوظبي (الاتحاد نت)

كلما مارست الرياضة زادت كراهيتك للوجبات السريعة؛ هكذا قال باحثون بريطانيون أجروا دراسة كشفت عن أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بدنياً بشكل منتظم، لا يُقْبِلون كثيراً على الأطعمة الغنية بالدهون.

وأفادت الدراسة بأن هؤلاء الأشخاص لا يميلون لمكافأة أنفسهم بأغذية غير صحية، نظراً لأن التمارين الرياضية تُصيبهم بإشباعٍ يجعلهم في غنى عن مثل هذه المأكولات.

وكشفت الدراسة الجديدة عن أن الأشخاص الأكثر نشاطاً، ممن يدأبون على الحركة لأكثر من ثلاث ساعات يومياً، كانوا أكثر عزوفاً عن تلك الأطعمة، وذلك لصالح الإقبال على الخيارات الصحية في التغذية.

وقال الباحثون، وهم من جامعة ليدز البريطانية، إن نتائج الدراسة التي شملت 180 شخصاً تُظهر أن اتباع نمط حياة صحي، مفيدٌ من مختلف الأوجه، لمن يريدون الحفاظ على الصحة والقوام.

وأشاروا إلى أن معدل إقبال الأشخاص الأكثر اهتماماً بالرياضة على الأغذية الغنية بالدهون يقل بنسبة 15% عن أقرانهم ممن لا يفضلون التدريبات الرياضية كثيراً.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن تمارين اللياقة البدنية تشكل «حاجزاً» يحول دون اشتهاء المرء مأكولاتٍ غير صحية.

ونقلت صحيفة «الصن» البريطانية عن غراهام فينلَيسون، وهو المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ مشارك في جامعة ليدز قوله إن هذه هي الدراسة الأولى التي تُجرى لبحث العلاقة بين اشتهاء البشر للغذاء والشعور بالمكافأة الذي ينتابهم عندما يتناولون أطعمةً بعينها.

وأضاف فينلَيسون أن النتائج تسمح بالقول إن الأشخاص الذين يحصلون على مكافآتهم اليومية من ممارسة التمارين الرياضية، يكونون أقل ميلاً للاستسلام لإغراءات الأطعمة الغنية بالدهون.