«دراجو النصر» يفوزون ببطولة الإمارات للمضمار

عماد النمر (الشارقة)

فاز نجم المنتخب الوطني محمد حسن المروي بالمركز الأول في سباق النقاط للكبار، متقدماً على دراج النادي العربي والمنتخب الوطني محمد يوسف المنصوري، الذي حل في المركز الثاني والنجم النصراوي بدر محمد ميرزا الفائز بالمركز الثالث، ضمن الجولة الأولى من بطولة الإمارات للمضمار لفئتي الشباب والكبار التي أقيمت في مضمار زايد الدولي بالشارقة وشملت سباقات المطاردة الفرقية والكيلو والنقاط للفئتين، فيما تقام الجولة الثانية الجمعة المقبل، وتتضمن سباقات السرعة الفرقية والسرعة والمطاردة الفردية.

شهد البطولة وقام بتتويج الفائزين أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد وأحمد محمد الحوري نائب الرئيس وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف عبد العزيز جكه الأمين العام المساعد كما شهدها المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى تلبية لدعوة اتحاد الدراجات.

حفلت جميع السباقات بمنافسة قوية ومثيرة، أسفرت نتائجها عن تفوق واضح لنجوم نادي النصر، حيث حقق بدر ميرزا وأحمد المنصوري وماجد البلوشي وجابر المنصوري بطولة سباق المطاردة الفرقية للكبار، وجاء فريق النادي العربي في المركز الثاني، وفريق النادي الأهلي في المركز الثالث، كما حقق رباعي النصر للشباب راشد عبد الله سويدان وعبد الله عبد الكريم وحمد عبد الله المهيري وعمر جاسم محمد بطولة سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب، واحتل فريق نادي التعاون المركز الثاني، وفريق الأهلي المركز الثالث..

وفي سباق الشباب حقق ثلاثي نادي النصر عبد الله عبد الكريم وراشد سويدان وحمد المهيري الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى بجدارة، وفي منافسات الكيلو حقق نجم النصر طلال سودير المركز الأول في سباق الكبار، متقدماً على نجم المنتخب الوطني محمد حسن المروي الذي حل ثانياً، ونجم النادي العربي محمد يوسف المنصوري الفائز بالمركز الثالث، وفي فئة الشباب اختتم ثلاثي نادي النصر راشد عبد الله سويدان وحمد عبد الله المهيري وعبد الله عبد الكريم التفوق النصراوي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق الكيلو لفئة الشباب.

وأشاد أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات بنجاح البطولة وبمستواها الفني، وأثنى على المنافسة القوية التي تميزت بها جميع السباقات، التي أكدت الاستعداد الجيد للأندية المشاركة والمنتخب الوطني للشباب والكبار، وظهور جميع اللاعبين بمستوى جيد انعكس بصورة إيجابية على نجاح فكرة البطولة، والهدف الذي أقيمت من أجله وقدم الشكر لفريق العمل بقيادة المدرب العام عبد الله سويدان.

وأكد الشعفار أن الجولة الثانية من البطولة تقام يوم الجمعة المقبل برعاية كريمة من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الرئيس الفخري للاتحاد، وهي جولة مهمة للغاية لأنها ستكون البروفة النهائية لمنتخبي الكبار والشباب، قبل بطولة الخليج الثامنة للمضمار التي تقام من 22 إلى 26 يناير الجاري في مضمار زايد.