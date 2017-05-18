بالصور.. تعرف على زيارات الرؤساء الأميركيين للدول العربية خلال 70 عاماً

بوسي نبيل (الاتحاد نت )

بوسي نبيل (الاتحاد نت)

يزور الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب المملكة العربية السعودية غدا السبت ، وهي أول دولة يقوم بزيارتها منذ توليه المنصب في يناير الماضي. وسيشارك ترامب خلال الزيارة في القمة الإسلامية الأميركية التي تستضيفها الرياض.

وسيكون ترامب ثامن رئيس أميركي يقوم بزيارات رسمية للدول العربية خلال نحو 70 عاما، منذ قام فرانكلين روزفلت بأول زيارة لرئيس أميركي للمنطقة العربية في العام 1943.

والرؤساء الأميركيون السبعة الذين زاروا المنطقة العربية قبل ترامب هم: فرانكلين روزفلت وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وقام الرئيس الأميركي الراحل دوايت أيزنهاور الذي حكم بين روزفلت ونيكسون بزيارتين للشرق الأوسط لكنه لم يزر دولاً عربية، وكانت زيارته الأولى لتركيا وزيارته الثانية لإيران.