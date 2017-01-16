126 لاعباً يخوضون تحدي «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي جولة تعريفية بنادي أبوظبي للجولف لشرح التعديلات الجديدة، التي أجريت على الملعب الذي يستضيف بطولة «أبوظبي إتش أس بي سي» للجولف، وتنطلق الخميس المقبل وحتى الأحد بمشاركة 126 لاعباً يتقدمهم 11 من أبرز نجوم اللعبة العالميين.

ويتقدم النجوم المشاركين حامل اللقب ريكي فاولر، والمصنفون العالميون داستن جونسون، وروري ماكلروي، وهنريك ستينسون، وداني ويليت، وبراندن جريس، وأليكس نورين، ومارتن كايمر، وايرني ايلز، ولي ويستوود، وتونجشاي جايدي.

وتحدث في بداية الجولة سالم خليفة المرر، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن البطولة تتطور في كل سنة عن النسخة السابقة، حيث تشهد النسخة الجديدة مشاركة 3 من بين الأربعة الأوائل في التنصيف العالمي، وهذا الكم من النجوم يجعل البطولة قوية فنياً ويبشر بمنافسة قوية ومثيرة بين الأبطال، وهو ما يجعل محبي هذه الرياضة على موعد مع أربعة أيام من التشويق والإثارة.

وأوضح أن كل الترتيبات مكتملة لتكون البطولة من أنجح البطولات ضمن الجولة الأوروبية.