بطولة «الإمارات لجمال الخيول العربية» تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وتستمر لمدة خمسة أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 618 من الخيول العربية الأصيلة مملوكة لعدد 169 مالكا.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وتشتمل على 42 فئة، ووفقا للنظام الذي تتبعته الجمعية سيتم توزيع الجوائز على أفضل 10 خيول لكل فئة، الآمر الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الملاك لنيل جوائز خلال البطولة.

تبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة الثالثة عصرا بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى 7 أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح». يعقبه شوط المهرات بعمر سنتين وتم تقسيمه إلى قسمين «أ، ب،ج». ويشارك في البطولة 154 من المرابط في الدولة، وسيتم تحكيم الخيول من خلال خمسة أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم وتشتمل على الآتي: الهوية العربية/‏‏ الرأس والعنق/‏‏ الجسم والانسياب/‏‏ القوائم/‏‏ الحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وقال عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، إن كل الجهود التي تقوم بها الجمعية لتطوير الخيول العربية الأصيلة والارتقاء بها في منافسات عروض الجمال أو غيرها تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وأضاف أن البطولة تشهد هذا العام زيادة في الفئات التي وصلت 42 فئة بالإضافة إلى زيادة الجوائز، وقال إن ذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الملاك للمشاركة ومن ثم نيل نصيب من الجوائز.

وقال إن اتساع دائرة مشاركة خيول الجمال في البطولة يصب في مصلحة رياضة الفروسية، كما أن المشاركة القياسية من الخيول العربية الأصيلة وحرص العديد من الملاك والمدربين في المشاركات الماضية ينعكس إيجابا على نجاح البطولة.

وأعرب عصام عبدالله عن ترحيبه بمشاركة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وقال إنها تأتي ضمن توجيهات سموه بالاهتمام بالخيول العربية الأصيلة وإعلاء شأنها في جميع أنواع الفروسية.