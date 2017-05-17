«الشارقة للفنون» تفتح باب المشاركة في «الشارقة، وجهة نظر 5»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون دعوة للمصورين المحترفين والهواة المقيمين كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من مختلف الجنسيات، للمشاركة في "الشارقة، وجهة نظر 5"، وذلك من خلال تقديم أعمال فوتوغرافية حول ثيمة هذا العام، والمتمثلة بـ"العمارة والمشهد الحضري".

وتشكّل هذه المبادرة (بنسختها الخامسة) مساحة لدعم التصوير الفوتوغرافي في المنطقة، وتندرج ضمن البرامج المجتمعية التي تطلقها المؤسسة، بهدف توعية الجمهور بدور الفن وأهميته، وتحفيز مواهبه المتجددة لإثراء المشهد الفني الثقافي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون، وتعزيز تطوّر التصوير الفوتوغرافي المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تشجيعهم على تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التواصل فيما بينهم، حيث ستتم دعوة المشاركين الفائزين وإقامة معرض للأعمال الفائزة، وذلك في يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2017 في ساحة المريجة بقلب الشارقة.

ويغلق باب المشاركات في السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم اختيار الصور الفوتوغرافية المشاركة من قبل لجنة متخصصة، شرط ألا تزيد الصور المقدمة على 6 صور بدقة 300 بكسل/إنش، وأن ترفق بوصف أو قصة قصيرة حول كل صورة، بالإضافة إلى الموقع الذي التقطت فيه.

هذا وقد شكّل معرض "الشارقة، وجهة نظرة 4" العام الماضي منصة لـ 80 مصوراً من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين محترفين وهواة، قدموا فيه 200 صورة فوتوغرافية عكست ثيمة "البورتريه الشخصي"، والتي كانت بمثابة تحدٍ لكثير من المصورين المشاركين.