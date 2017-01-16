«زركوه» يقص شريط موسم «أبوظبي للرياضات الشراعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يستعد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لانطلاق سباقات موسم 2017 بعد أيام قليلة، حيث أعدّ النادي العدّة لانطلاقة مميزة للموسم الجديد استكمالًا للمواسم الماضية، التي أكد فيها أنه إحدى أهم قلاع الشراع البحري في الدولة.

ويقص سباق زركوه للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً سلسلة سباقات النادي يوم السبت المقبل على كورنيش العاصمة أبوظبي.

وتعد فئة 60 قدماً أهم الفئات التي ينظمها النادي، خصوصاً أنها تشهد إقبالًا كبيراً من البحارة على الوجود فيها، وكان الموسم الماضي قد شهد مشاركة أكثر من 4500 بحار من مختلف أنحاء الدولة في السباقات التي نظمها النادي في هذه الفئة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للسباق منذ أيام على أن يتم إغلاقه مساء بعد غدٍ، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين حاجز الألف وخمسمئة بحار من شتى أنحاء الإمارات.