«فلات» يحصد لقب شوط التحمل في الطيران اللاسلكي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس في ميدان الفلاح بأبوظبي منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، بمسابقة تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي التي شهدت نهائي شوطي التحمل، وسط مشاركة مميزة من جانب ملاك وصقاري وفرق الإمارات للصقور، في الحدث التراثي الأغلى الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

بدأت المنافسات بنهائي شوط التحمل ضمن مسابقة تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي الذي شارك فيه 67 صقراً، ونجح الصقر «فلات» لحمد أحمد بن مجرن من اقتناص اللقب بزمن 59:199 ثانية، كما وقف بالمركز الرابع والسادس، فيما حصد محمد خلفان بطي سالم القبيسي المركزين الثاني والثالث، وجاء علي مطر الكتبي بالمركز الخامس، وأحمد صغير كنون الكتبي بالمركزين السابع والثامن والعاشر، وحل بالمركز التاسع نواف محمد عبدالله المطروشي.

وحصل صاحب المركز الأول في نهائي شوطي التحمل على جائزة سيارة نيسان باترول، والثاني على 20 ألف درهم والثالث على 15 ألف درهم، والرابع على 10 آلاف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الخامس وحتى العاشر 5 آلاف درهم.

وفي الختام قام سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين وسعيد خميس الهاملي نائب رئيس لجنة المسابقات في اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين العشرة في نهائي شوط التحمل بمسابقة تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي في ختام اليوم الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي يقام بثلاث مسابقات «التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي» وتمتد مسابقاته حتى 27 يناير في ميدان الفلاح.

وتقام اليوم منافسات 10 أشواط في مسابقة «التلواح» مقسمة على شوط الرمز جير تبع فرخ (ملاك، محترفين)، بجانب 8 أشواط مقسمة على جير تبع جرناس وجير تبع فرخ للملاك والمحترفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء، ومن المؤمل أن تشهد مشاركة واسعة ومنافسة محتدمة للفوز بجوائز كل شوط الذي رصد للفائز بالمركز الأول سيارة إلى جانب الجوائز المالية التي تشمل المراكز من الثاني وحتى العاشر.

البطولة تقام وسط مشاركة 2200 صقر و350 صقاراً، في واحدة من أكبر الفعاليات التراثية بتاريخ صقارة الإمارات، وذلك ترجمة للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لإحياء الرياضات التراثية ودعم مقومات التراث الوطني أحد أهم أهداف القيادة الرشيدة، والسعي لتنمية حضورها وتفاعلها بشكل أوسع بين أبناء مجتمع الإمارات، تثمينا للإرث العريق ومكوناته الأصيلة وعراقة مسيرته.

وتأتي البطولة ضمن أجندة نادي أبوظبي للصقارين لموسم 2016-2017 ونهجه الوطني لمواصلة مساعي الارتقاء والتقدم لمسيرة الرياضات التراثية، كما يحرص النادي على مواصلة تقديم المبادرات والمسابقات الجديدة وتحقيق النقلة النوعية وتجسيد التطور ومواكبة أحدث التجارب لجعلها محط أنطار العالم أجمع وجعل أبوظبي الوجهة الأولى عالمياً الداعمة لرياضة الصيد بالصقور، بما يخدم مساعي صون رياضة الآباء والأجداد والحفاظ على منجزات الماضي وغرس مفاهيمها لدى أجيال المجتمع في الحاضر.

وتشهد منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور تنظيم 71 شوطاً ضمن ثلاثة نهائيات لمسابقات (التلواح، تدريب الصقور بالبالون، تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي) إلى جانب أشواط الرمز التي استحدثها نادي أبوظبي للصقارين والمخصصة لفئة الفرخ وتشمل (شوط الرمز جير، شوط الرمز قرموشة، شوط الرمز شاهين، شوط الرمز تبع)، إضافة إلى شوط كأس الفلاح (تلواح) الذي يشارك به جمع الصقور الفائزة بالمراكز الأولى بجميع الأشواط، لكافة الفئات والمسابقات، أضافه إلى منافسات شوط التلواح الذهبي وشوط كأس رئيس الدولة.