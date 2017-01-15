أبطال العالم في بطولة نادي الإمارات الثالثة

رأس الخيمة(الاتحاد)

يستضيف نادي الإمارات بطولة الجو جيتسو في نسختها الثالثة يومي 27 و 28 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمشاركة نخبة متنوعة من أفضل لاعبي العالم من الإناث والذكور.

وعقد اتحاد الجو جيتسو اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة نادي الإمارات، بحضور يوسف البطران عضو الاتحاد وخليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإمارات وأحمد جابر العوضي عضو المجلس مشرف الألعاب الفردية والجماعية بالنادي وعبد الله الزعابي مدير الفعاليات في الاتحاد وبشير راجي المدير التنفيذي للنادي وعبد العزيز كرم عضو اللجنة الثقافية والاجتماعية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبيات المتعلقة بتنظيم البطولة والجوانب التطويرية لها، والتطرق أيضاً إلى الفعاليات المصاحبة.

وأكد خليل الطويل وضع خطة ترويجية للحدث الأهم في الإمارة، والذي يعتبر الهدف الأساسي منها بلوغ كافة فئات المجتمع وتشجيع المواطنين الناشئين والشباب والمقيمين بالدولة على حضور الحدث والتعرف إلى رياضة الجو جيتسو عبر المنافسات التي يشارك فيها نخبة ونجوم اللعبة.

وقدم يوسف البطران الشكر والامتنان نيابة عن رئيس وأعضاء الاتحاد إلى القيادة الرشيدة لدعمهم المسيرة الرياضية، مشيراً إلى أن البطولة تعد إحدى المحطات السنوية المهمة لنشر رياضة الجو جيتسو وثقافتها بعد أن ذاع صيتها وأصبحت رياضة ذات شعبية قوية في مختلف أرجاء الدولة، وبعد أن أصبحت قاعدة الجو جيتسو الأبرز والأكثر انتشاراً، مشيراً إلى أن بطولة رأس الخيمة إضافة جديدة للموسم، نظراً للإقبال الكبير من لاعبي الإمارات الشمالية على اللعبة.